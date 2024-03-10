الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الدستور" ترصد التجهيزات الأولى لرؤية هلال رمضان من مرصد حلوان (صور)

رؤية هلال رمضان
رؤية هلال رمضان

رصدت عدسة الدستور الصور الأولى للتجهيزات لرؤية خلال رمضان في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مقره بحلوان.

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وكان الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، قال ل"الدستور" إن ٧ لجان رؤية سوف تستطلع هلال شهر رمضان اليوم.

ومن المقرر أن تشمل لجان الرؤية علماء فلك ومندوبين عن دار الإفتاء وجهات تنفيذية أخرى.

وتنتشر لجان الرؤية السبع في محافظات الجمهورية من أجل استطلاع الهلال لتحديد ما إذا كان غدًا أول أيام شهر رمضان، أم المتمم لشهر شعبان.

وتقول الحسابات الفلكية لعلماء المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الاثنين هو أول أيام شهر رمضان، وأن الهلال وِلد صباح الأحد بعد حدوث الاقتران.

 

رؤية هلال رمضان

رؤية هلال رمضان
رؤية هلال رمضان
رؤية هلال رمضان
رؤية هلال رمضان
رؤية هلال رمضان
رؤية هلال رمضان
رؤية هلال رمضان
رؤية هلال رمضان
رؤية خلال رمضان المعهد القومي للبحوث الفلكية رمضان حلوان رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية

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