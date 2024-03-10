من أعلى نقطة فى حلوان.. هنا ستجرى رؤية هلال رمضان (فيديو)

رصدت عدسة "الدستور" أجواء ما قبل رؤية هلال رمضان في مقر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان، وهو المكان الذي سوف يشهد رؤية الهلال ضمن ٧ مناطق على مستوى الجمهورية.

كان الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، قال لـ"الدستور" إن ٧ لجان رؤية سوف تستطلع هلال شهر رمضان اليوم.

ومن المقرر أن تشمل لجان الرؤية علماء فلك ومندوبين عن دار الإفتاء وجهات تنفيذية أخرى.

وتنتشر لجان الرؤية السبع في محافظات الجمهورية من أجل استطلاع الهلال لتحديد ما إذا كان غدًا أول أيام شهر رمضان، أم المتمم لشهر شعبان.

وتقول الحسابات الفلكية لعلماء المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الإثنين هو أول أيام شهر رمضان، وإن الهلال وِلد صباح الأحد بعد حدوث الاقتران.