السبت 09 مارس 2024
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تحقيقات ومتابعات

"المرأة تقود في المحافظات".. سعاد خفاجى: البرنامج الرئاسي يستهدف إعداد قيادة نسائية واعية

المخرجة سعاد خفاجي
المخرجة سعاد خفاجي

ضمن المنح الممولة التي تقدمها "الأكاديمية الوطنية للتدريب" بالشراكة مع "وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية"، شاركت المخرجة سعاد خفاجي بالبرنامج الرئاسي "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، باعتباره جزءًا من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة، التي تضمن لها مكانا وفرصة في سوق العمل، لتأمين رفاهيتها الاقتصادية، وتٌمَكِنها من قابلية إعادة التوظف في الأسواق ذات الطبيعة المتغيرة بشكل مستمر. 

وجاءت مشاركة الإعلامية سعاد خفاجي ببرنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، ضمن 4000 متدربة علي مستوى المحافظات المصرية، في الفترة من 18 فبراير إلى 5 مارس 2024، بعد المرور بمراحل التقديم والاختبار، وصولا إلى تلقى محاضرات خلال 3 أسابيع. 

وقالت الإعلامية سعاد خفاجي: البرنامج استمر لمدة 23 يومًا تدريبيًا، يتم خلاله إثراء المتدربات بالعديد من التخصصات والمعارف المتميزة، من خلال محاضرات في تخصصات ومجالات متنوعة مثل: "مهارات العرض والتقديم" ـ الدكتورة مي رزق، "ريادة الأعمال" ـ الدكتورة سوسن الشلاح، "أساسيات التسويق الرقمي والإلكتروني"ـ الدكتور طارق مصطفي، "الشمول المالي والموازنة العامة للدولة"ـ الدكتورة مني النجار، "إدارة التغيير بالذكاء العاطفي والاجتماعي" ـ الدكتورة ريهام حلمي، "مهارات الإدارة الاستراتيجية" ـ  الدكتورة سلوي عفيفي، "بناء فرق العمل وحل المشكلات واتخاذ القرار" ـ الدكتورة غادة النشار، "إدارة الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030" ـ الدكتور كريم عبد الرازق، - أدارة المشروعات مع الدكتور طارق دياب. 

وأضافت "خفاجى": كما تلقينا محاضرات في مجالات: "مهارات التواصل الفعال ومهارات إدارة الوقت والضغوط" ـ الدكتورة جيلان العسيلي، "أمن المعلومات والتحول الرقمي والتكنولوجيا البازغة" ـ الدكتور أحمد سنجاب، "التحديات الاقتصادية والمشروعات القومية" ـ الدكتور محمد شادي، "التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والمشاركة في الحياة الانتخابية والبرلمانية" ـ النائبة الدكتورة منال هلال، وأخيرا "القيادة الفعالة" مع الدكتور طاهر نصر. 

وأكملت الإعلامية سعاد خفاجي: البرنامج التدريبي له العديد من الآثار الإيجابية علينا جميعا كمتدربات، لأنه يعد صانعا ومؤهلا للسيدات في القيادة الواعية نحو "دولة واعية" في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب، وبما يتماشي مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وتابعت: الشكر واجب للرئيس عبد الفتاح السيسي ـ رئيس الجمهورية على دعمه للمرأة المصرية لتكون امرأة واعية بأمور الدولة وقضاياها، والشكر موصول للدكتورة رشا راغب ـ المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والمنسقين بالأكاديمية مثل إسماعيل فهمي، خصوصا أن التنظيم والدعم المعنوي خلال التدريب كان لافتا، والتحفيز لنا بأن التدريب لن يتوقف عند حدود هذا البرنامج. 

يهدف البرنامج إلى تقديم العديد من الموضوعات والمحاور التدريبية لمجموعة من السيدات المصريات في جميع المحافظات المصرية، متوافقًا مع "رؤية الدولة المصرية" في تنمية وتمكين المرأة، وكذلك توافقًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. 

ويعد برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات والمنح التدريبية التي يتم توجيهها للمرأة بمختلف الفئات، مستهدفا على وجه التحديد السيدات في المحافظات المصرية، اللاتي تتراوح أعمارهن بين 22 و50 عامًا، على مدار 23 يومًا تدريبيًا للدفعة، لإثراء المتدربات بتجربة تدريبية ثرية بالعديد من التخصصات والمعارف.

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