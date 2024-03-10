رئيس معهد الفلك: 7 لجان تستطلع هلال رمضان اليوم

قال الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن 7 لجان رؤية سوف تستطلع هلال شهر رمضان اليوم.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"الدستور" أدلى به رئيس معهد الفلك الجديد الذي تولى المهمة خلفًا للدكتور جاد القاضي الذي انتهت فترة رئاسته للمعهد، الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن تشمل لجان الرؤية علماء فلك ومندوبين عن دار الإفتاء وجهات تنفيذية أخرى.

وتنتشر لجان الرؤية السبع في محافظات الجمهورية من أجل استطلاع الهلال لتحديد ما إذا كان غدًا أول أيام شهر رمضان، أم المتمم لشهر شعبان.

وتقول الحسابات الفلكية لعلماء المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الاثنين هو أول أيام شهر رمضان، وإن الهلال وُلد صباح الأحد بعد حدوث الاقتران.