علماء الفلك يستطلعون هلال رمضان الآن بعد مغيب الشمس

بدأ علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في استطلاع هلال شهر رمضان الآن بعد غروب شمس اليوم الأحد.

وقال الدكتور ياسر عبدالفتاح، رئيس معمل البحوث الشمسية في معهد الفلك، إن تعذر رؤية هلال رمضان في بعض الدول يرجع إلى أن فترة مُكث الهلال بعد الغروب في هذه الدول قليلة، لكن لدينا في مصر ستكون ١٥ دقيقة.

وكان الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، قال لـ"الدستور" إن ٧ لجان رؤية سوف تستطلع هلال شهر رمضان اليوم.

ومن المقرر أن تشمل لجان الرؤية علماء فلك ومندوبين عن دار الإفتاء وجهات تنفيذية أخرى.

وتنتشر لجان الرؤية السبع في محافظات الجمهورية من أجل استطلاع الهلال لتحديد ما إذا كان غدًا أول أيام شهر رمضان، أم المتمم لشهر شعبان.

وتقول الحسابات الفلكية لعلماء المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الإثنين هو أول أيام شهر رمضان، وإن الهلال وِلد صباح الأحد بعد حدوث الاقتران.

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