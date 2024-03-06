الأربعاء 06 مارس 2024
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مصر

رسميا.. موعد أول يوم رمضان 2024 واستطلاع هلال شهر الصوم

هلال رمضان
هلال رمضان

بدأ العد التنازلي لبدء الاستعداد لاستقبال شهر رمضان، ويزداد التساؤل لمعرفة موعد أول يوم رمضان 2024 واستطلاع هلال شهر الصوم عبر جوجل، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية بمصر عن موعد رؤية هلال شهر رمضان لعام 2024، وتكون محددًة عدة طرق لمتابعة نتائج رؤية الهلال، والتي ستحدد موعد أول أيام رمضان بمصر.

موعد أول يوم رمضان 2024 واستطلاع هلال شهر الصوم

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير موعد أول يوم رمضان 2024 واستطلاع هلال شهر الصوم، وكم إجازة رسمية في رمضان، وميعاد صلاة الفجر والمغرب بأول يوم رمضان.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان 2024، في يوم الأحد المقبل، الموافق 29 شعبان 1445 الموافق 10 مارس، سيتم الإعلان عن ميعاد شهر رمضان 2024 عبر بيان رسمي.

قائمة أكلات شهر رمضان 2024

إمساكية رمضان 2024 pdf.. موعد استطلاع هلال شهر رمضان 1445

موعد رمضان 2024 في مصر

يتاح أن تتوافق رؤية هلال شهر رمضان ما بين بلد وآخر، وقد تتنوع في بعض الأحيان من دولة لدولة أخرى، حيث أن تعتمد الدول على الرؤية الشرعية.

ومن المتوقع فلكيا أن يبدأ شهر رمضان، في يوم الاثنين 11/3/2024، وسينتهي في يوم الثلاثاء 9/4/2024، أي أن شهر رمضان سيكمل عدته في هذا العام 30 يومًا.

كم إجازة رسمية في رمضان 2024؟

وتشمل إجازات رسمية شهر رمضان لعام 2024 العطلات الأسبوعية فقط، ويكون هى يوما الجمعة والسبت، فلا يتضمن الشهر الكريم أي إجازات رسمية.

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امساكية شهر رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام

موعد الأذان أول يوم رمضان 2024

  • موعد أذان الفجر 4:43
  • موعد أذان المغرب 6:01

قائمة أكلات شهر رمضان 2024

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ووفقا لإمساكية شهر رمضان فسيكون عدة شهر رمضان في هذا العام 30 يوما، وأول أيامه سوف يكون الإثنين 11 مارس الموافق 1 من رمضان، وهذا اليوم يكون هو أقل أيام رمضان بعدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم تكون 13 ساعة و18 دقيقة.

أما آخر أيام شهر رمضان سوف تكون يوم الثلاثاء هو 9 أبريل الموافق 30 من رمضان، وهذا اليوم يكون هو أطول أيام شهر رمضان بعدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم تكون 14 ساعة و14 دقيقة.

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