دعاء غرة شهر رمضان 2024.. موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024

قبيل ساعات فقط من استطلاع هلال الشهر الفضيل زاد البحث عن دعاء غرة شهر رمضان 2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حيث تستعد الأمة الإسلامية لاستقبال شهر المغفرة والعتق من النار خلال الساعات القليلة المقبلة حيث تبدأ أول صلاة تراويح مساء اليوم.

دعاء غرة شهر رمضان 2024

نعرض لكم من خلال التقرير التالي صيغ صحيحة توضح دعاء غرة شهر رمضان 2024 والتي يحرص الملايين من المسلمين على ترديدها لاستقبال الشهر الفضيل ولعل أبرزها ما يلي:-

اللهم بلغنا شهر رمضان وأنت راض عنا.. اللهم بلغنا رمضان يا أكرم الأكرمين وأعنا على الصيام والقيام والصلاة وقراءة القرآن الكريم طوال أيام شهرك الفضيل.. اللهم اعتق رقابنا من النار.. اللهم اغفر لنا ذنوبنا.. اللهم اجعل صيامنا في رمضان صيام الصائمين وقيامنا قيان القائمين.

اللهم هب لي في رمضان اليسر والعافية إنك على كل شيئ قدير.. اللهم قربنا فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك.. ووفقني فيه لقراءة القرآن الكريم وتدبر معانيه.. إنك على كل شيء قدير.. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة واجعل ليلة القدر من نصيبنا يامنان.. اللهم اجعلنا من المستغفرين ومن عبادك الطائعين يا الله.

اللهم إن كان هذا آخر يوم من شعبان فإنا نسألك اللهم أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكم له كفوا أحد أن تنظر إلينا نظرة رضا لا نشقى بعدها أبدا.. اللهم اعف عنا واغفر لنا.. وأرزقنا حسن الطاعة في رمضان.. وأخرجنا من رمضان مغفور لنا متقبل منا أعمالنا وأرزقنا الحمد على كل نعمك علينا.. والرضا بما قسمته لما أرزقنا اللهم شفاعة سيد الخلق واسقنا من يده الشريفة شربة ماء.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان المبارك هذا العام 2024 - 1445 مساء اليوم الأحد الموافق 10 مارس الجاري حيث يتم الاستطلاع من خلال المراكز المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية وتعلن دار الإفتاء أول أيام الشهر الكريم لهذا العام.

اقرأ أيضا

موعد شهر رمضان 2024.. وفضله وأدعية استقباله