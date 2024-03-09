السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بوابة الوظائف الحكومية.. التقديم على وظائف الأوقاف 2024

وظائف الأوقاف 2024
وظائف الأوقاف 2024

بوابة الوظائف الحكومية.. التقديم على وظائف الأوقاف 2024 سؤال يطرحه مئات الألاف من خريجي جامعة الأزهر في كافة محافظات الجمهورية الراغبين في الالتحاق بالوظائف الشاغرة المعلن عنها من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمقدرة بنحو 1000 وظيفة إمام وخطيب مسجد ومدري بموازنة وزارة الأوقاف والمديريات التابعة لها بجميع محافظات الجمهورية.

بوابة الوظائف الحكومية.. التقديم على وظائف الأوقاف 2024

يعرض الدستور للقراء بوابة الوظائف الحكومية.. التقديم على وظائف الأوقاف 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يمكن لخريجي الكليات المطلوبة بجامعة الأزهر الشريف استخدان الموقع الإلكتروني للتقديم وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة وظائف مسابقة وزارة الأوقاف المصرية.
  • تحديد الوظيفة المتقدم إليها.
  • إدخال كافة البيانات اللازمة عن الشخص الراغب في التقديم للحصول على الوظائف المعلن عنها.
  • تحميل كافة الأوراق اللازمة للتقديم والمعلن عنها عبر لجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
  • الضغط على كلمة حفظ.
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أخر موعد للتقديم على وظائف مسابقة الأوقاف 2024

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أن أخر موعد للتقديم على وظائف مسابقة الأوقاف 2024 سيكون يوم 16 مارس الجاري حيث أتاح الجهاز فترة أسبوعين للتقديم وذلك لحريجي الجامعات التالية:-

كلية الشريعة الإسلامية.

كلية أصول الدين.

كلية اللغة العربية.

كلية القرآن الكريم.

كلية الدعوة الإسلامية.

كلية الإعلام جامعة الأزهر.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية.

كلية اللغات والترجمة قسم الدرسات الإسلامية جميع اللغات.

كلية التربية جامعة الأزهر شعبة 1 - الدرسات الإسلامية.

  2 - اللغة العربية.

 3 - اللغة الإنجليزية.

 4 - اللغة الفرنسية.

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شروط الحصول على وظائف مسابقة الأوقاف 2024

تتلخص شروط الحصول على وظائف مسابقة الأوقاف 2024 والتي تم الإعلان عنها من خلال بوابة الوظائف الحكومية فيما يلي:-

  • أن يكون المتقدم للحصول على الوظائف الشاغرة مصري الجنسية.
  • ألا يكون قد سبق عليه الحكم بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية.
  • أن يتمتع بحسن السيرة.
  • إلا يكون قد تم فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
  • أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل الجامعي المناسب للوظيفة المتقدم لها.
  • ألا يقل التقديم العام عن مقبول.
  • اجتياز الامتحانات والتدربيات والكشف الطبي وتحليل المخدرات المطلوبة.

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الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف الأوقاف 2024 

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