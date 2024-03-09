موعد آذان المغرب أول يوم رمضان 2024.. ومدة الصيام

موعد آذان المغرب أول يوم رمضان 2024.. وعدد ساعات الصيام محور اهتمام الملايين من المسلمين حاليا، وذلك قبل أيام فقط من انطلاق الشهر الكريم حيث حددت الامساكية التي وضعها خبراء الهيئة العامة للمساحة المصرية مواعيد الصلوات الخمس طوال أيام رمضان.

موعد آذان المغرب أول يوم رمضان 2024.. وعدد ساعات الصيام

مع اقتراب استطلاع هلال رمضان 1445 - 2024 يبحث الملايين عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عن موعد آذان المغرب أول يوم رمضان 2024 يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 حيث يرفع آذان الفجر في تمام الساعة 4:43 فجرا ويرفع آذان المغرب في تمام الساعة 6:01 مساءا وبذلك يكون عدد ساعات الصيام نحو 13 ساعة و18 دقيقة.

ويعد أول أيام الشهر الفضيل الاثنين الموافق 11 مارس 2024 هو أقصر عدد ساعات للصيام على مدار الشهر وتزداد حتى تصل في نهاية الشهر إلى 14 ساعة و34 دقيقة حيث يحل موعد آذان المغرب في تمام الساعة 6:19 مساء.

موعد استطلاع هلال رمضان 1445

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان المبارك مساء غدا الأحد 29 من شهر شعبان 1445 الموافق 10 مارس الجاري حيث يمكن رؤية الهلال من خلال مراكز الاستطلاع المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية والتي تتميز بوضوح الرؤية دون أضواء المدينة التي قد تعوق الرؤية الشرعية للهلال.

يتم رفع كافة تقارير الاستطلاع إلى دار الإفتاء المصرية حتى يطلع عليها الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية ويحدد غرة الشهر الفضيل من ثبوت رؤية الهلال الشرعي للشهر الفضيل من عدمه وتضم لجنة الرؤية الشرعية عدة أعضاء منها ( الأزهر الشريف، الأوقاف، محافظة الاستطلاع، المساحة، ….).

أدعية استقبال شهر رمضان 2024

اللهم بلغنا شهر رمضان وأهله علينا بالأمن والإيمان.. وارفع عنا البلاء.. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام.. اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا.

اللهم سلمنا لرمضان.. وسلمه لنا.. وتسلمه منا متقبلا.. اللهم اجعله شهر عز للإسلام والمسلمين.. واجعله شهر للنصر والتمجيد في كل مكان يارب العالمين.. ربي أدخل شهر رمضان علينا وأنت راض عنا.. وأجعله شهرا تتبدل فيه الذنوب إلى حسنات وهموم إلى أفراح وأحلامنا إلى واقع.

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