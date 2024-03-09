هل يرفع الغياب فى المدارس خلال رمضان؟.. مصدر يكشف لـ"الدستور"

تردد من جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه تقرر رفع الغياب في المدارس خلال شهر رمضان المبارك، رغم أن وزارة التربية والتعليم الفني نفت هذا الأمر، مؤكدة أن الدراسة مستمرة كما هي خلال الشهر الكريم دون تغيير.

"الدستور" تحدثت إلى مصدر من وزارة التعليم، الذي نفى رفع الغياب بالمدارس خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن قرار الوزارة في هذا الصدد كما هو دون أي تغيير.

وأكد المصدر أنه لا صحة لما يتردد على السوشيال ميديا بأنه تم رفع الغياب في رمضان، مشيرًا إلى أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي شدد على تسجيل الغياب في المدارس خاصة في المرحلتين الإعدادية والثانوية، ومن يتجاوز مدة الغياب المقررة يحرم من دخول الامتحانات.