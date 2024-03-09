السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هل يرفع الغياب فى المدارس خلال رمضان؟.. مصدر يكشف لـ"الدستور"

رضا حجازى وزير التربية
رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

تردد من جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه تقرر رفع الغياب في المدارس خلال شهر رمضان المبارك، رغم أن وزارة التربية والتعليم الفني نفت هذا الأمر، مؤكدة أن الدراسة مستمرة كما هي خلال الشهر الكريم دون تغيير. 

"الدستور" تحدثت إلى مصدر من وزارة التعليم، الذي نفى رفع الغياب بالمدارس خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن قرار الوزارة في هذا الصدد كما هو دون أي تغيير.

وأكد المصدر أنه لا صحة لما يتردد على السوشيال ميديا بأنه تم رفع الغياب في رمضان، مشيرًا إلى أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي شدد على تسجيل الغياب في المدارس خاصة في المرحلتين الإعدادية والثانوية، ومن يتجاوز مدة الغياب المقررة يحرم من دخول الامتحانات.

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