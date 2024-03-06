الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"ضربه بطريقة وحشية".. "تعليم القاهرة" تستبعد معلما ضرب طالبا بمدرسة عمر عبد العزيز

صورة المدرس
صورة المدرس

حالة من الجدل انتشرت على السوشيال ميديا بعدما قام معلم بضرب طالب بطريقة وحشية، وتداول رواد السوشيال ميديا الفيديو على صفحات المعلمين وأولياء الأمور مطالبين بمحاسبة هذا المعلم. 

حيث جرى تداول فيديو لمدرس يدعى «طارق» يضرب تلميذ داخل فصل مدرسة «عمر بن عبدالعزيز التجريبية لغات» بإدارة عين شمس التعليمية محافظة القاهرة، بالخرطوم بشكل متكرر وعنيف، مما أدى إلى استياء نشطاء التواصل الاجتماعي.

 

علق أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على الفيديو المتداول وقال فى تصريح خاص لموقع الدستور: تم استبعاد المدرس اليوم ومجازاته.

كان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد اجتماعًا مع اتحاد طلاب مصر لمناقشة جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024.

واستهدف الاجتماع طرح مناقشة حول جدول امتحانات الثانوية العامة باعتبار اتحاد طلاب مصر الأكثر صلة بالثانوية العامة وطمأنهم بتوفير كل سبل الراحة للطلاب، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على مصلحة الطالب في المقام الأول.

وأكد أن الجدول يراعي الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب حتى تتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة.

وأوضح حجازي، أن الجدول يتضمن عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك، على أن تبدأ يوم الإثنين الموافق ١٠ يونيو المقبل، حتى تتاح للطلاب فرصة إجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق ٢٢ يونيو المقبل.

وفي هذا الإطار، قال رضا حجازي، إن الوزارة حرصت خلال وضع جدول الامتحانات على توفير المدة الزمنية الكافية لكل شعبة على حدة لإتاحة الفرصة للمراجعة قبل امتحان كل مادة، مضيفًا أن تحديد مواعيد امتحانات المواد خارج المجموع قبل امتحانات المواد الأساسية يهدف أيضًا لإزالة التوتر لدى الطلاب قبل امتحانات المواد المضافة للمجموع.

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