"تعليم القاهرة" تعلن حجز برنامج التنمية المهنية للحصول على شهادة الترقي

أهابت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية أيمن موسى، وكيل أول الوزارة ومدير المديرية، بالمعلمين شاغلي وظيفة معلم فقط، والذين تم تسجيل ترشيحهم لترقيات عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣، الالتزام بالدخول على منصة المعلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين www. Pat.ed.eg لحجز برنامج التنمية المهنية للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين، "مهارات عامة في التدريس والمعلم الرقمي" في الفترة من ٢٠٢٤/٢/٢٩ حتى ٢٠٢٤/٣/١٠.

وأشارت مديرية التربية والتعليم، إلى أهمية اتباع الإجراءات وخطوات الدخول على منصة المعلم طبقًا للإعلان الذي تم نشره من موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وأكدت مديرية التربية والتعليم، أنه سوف يتم التنويه تباعًا بخطة تنفيذ باقي الوظائف المستهدفة الذين تم تسجيل ترشحهم حرصًا على سلامة العمل على المنصة طبقًا للخطة التي تضعها الإدارة العامة لمركز المعلومات.