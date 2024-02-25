محافظة القاهرة تبدأ في أعمال إعادة تخطيط رمسيس والسبتية

بدأت أجهزة محافظة القاهرة في إعادة منطقة رمسيس بوسط البلد بعد أن وجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بإعادة تخطيط منطقة رمسيس والسبتية.

وأجرى اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، اليوم، أعمال الإخلاء والإزالات التي تتم بمنطقة السبتية (سوق السمك).

وأوضح نائب المحافظ أن الأعمال تأتي في إطار مشروع تطوير ميدان رمسيس للوقوف على آخر وضع للأعمال التى تم تنفيذها طبقًا للجدول الزمني المعد للانتهاء منها، تمهيدًا لبدء أعمال التطوير المخطط لها.

ملامح إعادة تخطيط منطقة رمسيس والسبتية غرب القاهرة

وكشف مصدر بمحافظة القاهرة، في وقت سابق، أنه سيجرى عمليات تطوير بميدان رمسيس والمنطقة المجاورة لمحطة سكك حديد مصر، بإقامة موقف حضاري ضخم للسيارات والأتوبيسات، وإقامة مناطق خدمية وتجارية وسياحية في المكان العتيق

وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ "الدستور"، أن المخطط الجديد سيحتوي على حدائق ومتنزهات ومساحات خضراء بجانب تطوير ما يستدعي من العقارات المجاورة لميدان رمسيس.

ولفت المصدر، إلى أن عمليات التطوير سيراعي بها اتساق النسيج العمراني الموجود للأبنية باعتبارها طرازا معماريا متميزا.

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