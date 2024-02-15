الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يترأس اجتماعا لبحث استعدادات المحافظة لـ"رمضان "

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال ترأسه لبحث الاستعدادات لشهر رمضان

ترأس اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة استعدادات محافظة القاهرة لشهر رمضان المبارك.
 

شهد الاجتماع نواب المحافظ للمناطق الأربعة، والسكرتير العام للمحافظة، وممثلى الغرفة التجارية، ومديرى مديريات التموين، والتضامن الاجتماعى، والزراعة، ورئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعدد من قيادات المحافظة. 


وشدد محافظ القاهرة، على نشر منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين مع قرب شهر رمضان خاصة في المناطق الأكثراحتياجًا لتوفير المنتجات بأسعارمخفضة وجودة عالية بالتعاون مع التموين والغرفة التجارية والشركات والمبادرات المجتمعية المختلفة. 
 

تشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع خاصة الاستراتيجية

وأكد محافظ القاهرة، على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع خاصة السلع الاستراتيجية والأساسية بأسعار مناسبة استعدادًا لحلول شهر رمضان المبارك.


وأشار محافظ القاهرة، إلى استمرار الحملات الرقابية الدورية المكثفة على كل المعارض والمنافذ والسلاسل التجارية من الطب البيطرى والصحة والتموين؛ للتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها المواصفات.

IMG-20240215-WA0042
IMG-20240215-WA0042
IMG-20240215-WA0043
IMG-20240215-WA0043
IMG-20240215-WA0044
IMG-20240215-WA0044
IMG-20240215-WA0045
IMG-20240215-WA0045
IMG-20240215-WA0041
IMG-20240215-WA0041
استعدادات لشهر رمضان المبارك استعدادات محافظة القاهرة محافظة القاهرة محافظ القاهرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

أخبار حالة الطقس الأحد والإثنين في محافظة القاهرة والإسكندرية

خطة محافظة القاهرة 2030 لتطوير الموارد البشرية بالعاصمة

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

عاجل.. كبير الأثريين: رفض ترميم "منكاورع" كان متوقعًا وطريقة العرض سبب فشله

القبض على فتاة التيك توك سوزي الأردنية بمنطقة الساحل

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

دراسة: المشي والركض واليوغا وتدريبات القوة علاجات فعالة للاكتئاب

خصومات تصل لـ30%.. رئيس الوزراء يتابع جهود توافر سلع شهر رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى