محافظ القاهرة يترأس اجتماعا لبحث استعدادات المحافظة لـ"رمضان "

ترأس اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة استعدادات محافظة القاهرة لشهر رمضان المبارك.



شهد الاجتماع نواب المحافظ للمناطق الأربعة، والسكرتير العام للمحافظة، وممثلى الغرفة التجارية، ومديرى مديريات التموين، والتضامن الاجتماعى، والزراعة، ورئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعدد من قيادات المحافظة.



وشدد محافظ القاهرة، على نشر منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين مع قرب شهر رمضان خاصة في المناطق الأكثراحتياجًا لتوفير المنتجات بأسعارمخفضة وجودة عالية بالتعاون مع التموين والغرفة التجارية والشركات والمبادرات المجتمعية المختلفة.



تشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع خاصة الاستراتيجية

وأكد محافظ القاهرة، على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع خاصة السلع الاستراتيجية والأساسية بأسعار مناسبة استعدادًا لحلول شهر رمضان المبارك.



وأشار محافظ القاهرة، إلى استمرار الحملات الرقابية الدورية المكثفة على كل المعارض والمنافذ والسلاسل التجارية من الطب البيطرى والصحة والتموين؛ للتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها المواصفات.

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