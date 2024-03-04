"التعليم" تتابع اختبارات الشهر في المدارس.. وتؤكد: لا شكاوى

أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن غرفة العمليات المركزية تتابع امتحانات الشهر فى المدارس على مستوى جمهورية مصر العربية.

وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ “االدستور”: اختبارات الشهر تسير كما يجب أن تكون وجميع أسئلتها متوسطة المستوى فى مستوى الطالب المتوسط ولا يوجد منها شكاوى حتى الآن.

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وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يقوم مديرى المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية بعمل جولات ميدانية على المدارس لمتابعة سير العملية الامتحانية وعمل حوارات مع الطلاب حول مستوى الامتحانات.

وحذرت المديريات التعليمية والإدارات، طلاب صفوف النقل بالمدارس من الغياب عن امتحان شهر فبراير، مضيفة أن درجات امتحان الشهر تضاف إلى درجات الطالب بامتحان نهاية العام، مضيفة أن امتحانى فبراير ومارس تضاف الدرجة الأعلى منه إلى تقييم نهاية العام أو اختبار نهاية العام ومن ثم حضور الطلاب لتقييمات الشهور مهم لمعرفة نقاط القوة والضعف.

وتنطلق امتحانات شهر فبراير 2024 لجميع المراحل "ابتدائى – إعدادى – ثانوى" لطلاب مدارس تعليم الجيزة، الأحد 3 مارس 2024.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن الامتحان يتم فى الأجزاء المقررة خلال شهر فبراير، ويكون على هيئة أسئلة مبسطة، لافتة إلى أن الامتحان يوضع بمعرفة المدرسة وتحت مسئولية الموجه الأول للمادة.

وأشارت المديرية، إلى أن الاختبار يتم في جزء من الحصة الدراسية، ما عدا الحصة الأولى والحصة الأخيرة، وحسب ظروف كل مدرسة.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن تقييم التلاميذ فى صفوف النقل في الفصل الدراسي الثاني، والذى انطلقت الدراسة فيه 10 فبراير الجاري ستتم من خلال 3 اختبارات طوال الفصل الدراسى الثانى بأكمله، واختبار واحد لتلاميذ الشهادة الإعدادية.