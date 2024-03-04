نائب محافظ القاهرة يفتتح معرض الأسر المنتجة بحي روض الفرج

افتتح الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة، معرض الأسر المنتجة بإدارة التضامن الاجتماعي بحى روض الفرج وبحضور الدكتور أحمد عبيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي ورئيس حى روض الفرج والأجهزة المعاونة.

وتفقد نائب المحافظ المعرض والمنتجات المعروضة به من المشغولات اليدوية والملابس والمفروشات والإكسسوارات والسلع الغذائية والمنسوجات والخزف والحلي من الحرف اليدوية واستفسر على أسعار المنتجات ومدى إمكانية التوسع فى منتجاتهم موجهًا الى خلق أسواق تنافسية والاهتمام بالجانب التسويقي لتلك المنتجات.

وأكد نائب محافظ القاهرة، التوسع فى المعارض من أجل تحفيز الأسر المنتجة على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتشجيعهم على تبني فكرة ريادة الأعمال من أجل تعظيم الاستفادة من الطاقات والمهارات الموجودة لديهم لتوفير دخل مناسب باعتبار ذلك عنصر أساسي طمن مبادرة القيادة السياسية حياة كريمة وخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التى تقوم بها الدولة من أجل المساهمة فى القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل مناسبة.

وتأتي الأعمال فى ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالتوسع في المعارض الرمضانية.

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