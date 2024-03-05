"التعليم" تكشف حقيقة إلغاء اختبارات الشهر فى رمضان

تداولت أنباء عبر صفحات السوشيال ميديا تفيد بقرار وزارة التربية والتعليم بإلغاء امتحانات الشهر خلال شهر رمضان.

اقرأ أيضًا

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص، إن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، مؤكدًا استمرار اختبارات الشهر وأنها تسير بشكل منتظم دون مشكلات.

ويقوم مديرو المديريات على مستوى جمهورية مصر العربية بعمل جولات متنوعة على المدارس لمتابعة الاختبارات الشهرية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة الحضور لاختبارات الشهر، وأن الدرجة الأعلى في امتحانات الشهر تضاف على درجات التيرم الثاني.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، معلومات حول اختبارات الشهر وهي كالتالي:

تعقد الامتحانات فى المدارس حسب جداول الامتحانات التى تم وضعها من قبل الإدارات.



ـ تم وضع الأسئلة من قبل التوجيه الفنى بالإدارات والمدارس.



ـ الأسئلة تشمل ما درسه الطالب فى شهر أكتوبر منذ بدء العام الدراسى الجديد.



ـ تعقد الامتحانات خلال اليوم الدراسى وزمن امتحان المادة حصة دراسية واحدة فقط.



ـ لا تعطل الامتحانات سير الدراسة وانتظامها يوميًا.



ـ يؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى 3 اختبارات فى الترم نهاية أكتوبر ونهاية نوفمبر المقبل، بجانب امتحان الفصل الدراسي الأول.



ـ مخصص 10% من درجات المادة لاختبار الشهر.



ـ توزع درجات الطالب بواقع 80% من درجة اختبار نهاية الفصل.



ـ 10% من درجة امتحان الشهر، و5% على المواظبة "الانضباط" و5% على السلوك.



ـ أسئلة امتحان الشهر عبارة عن جزئيات قصيرة لأسئلة اختيار من متعدد فى منهج شهر أكتوبر فقط.



ـ يتم تصحيح الامتحانات فى المدارس بالتنسيق مع التوجيه الفنى فى الإدارات.