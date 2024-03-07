الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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بواقع 30 ألف درس دعوى.. "الأوقاف" تكشف آخر استعدادات الوزارة لشهر رمضان

هشام عبد العزيز
هشام عبد العزيز

كشف هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن آخر استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك، مؤكدا الاستعداد منذ شهرين عبر برامج متنوعة في جميع المساجد، وذلك من خلال أكثر 30 ألف درس دعوي و9 آلاف ندوة في جميع المساجد.

وقال خلال مداخلة ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الخميس: "هناك أكثر من 17 ألف مقرأة قرآنية وأكثر من 1700 مجلس لقراءة القرآن الكريم، وأكثر من 33 ألف مجلس تلاوة، وعندنا مقارئ للأئمة وعندنا مكاتب تحفيظ وتلاوات عصرية في مسجد الإمام الحسين بخلاف المسابقات في بعض المحافظات، وهناك 3200 خاطرة للواعظات في جميع المساجد خلال شهر رمضان".

وتابع "هناك ملتقى الفكر للواعظاتم مشترك بين واعظات الأوقاف والأزهر، موضحا: "نسعى لتقديم وجبة دسمة وصلاة التراويح من كبار قراء العالم الإسلامي طوال الشهر الكريم، وكبار القراء في العالم الإسلامي يأمون التراويح والتهجد في مسجد الحسين طوال الشهر المبارك".

وواصل: "صلاة الفجر موزعة على مساجد الإمام الحسين، والأزهر الشريف، والسيدة نفيسة، ومسجد عمرو بن العاص، علاوة على 206 سفراء دولة التلاوة في الخارج خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى التوسع في جميع الأنشطة الدعوية والقرآنية وتكثيفها خلال الشهر الكريم".

وأكد هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن جميع المساجد مفتوحة على مدار اليوم في شهر رمضان، علاوة على مصلى السيدات دائما مفتوحة، ولدينا أنشطة بعد جميع الصلوات، ولدينا خاطرة الفجر.

الأوقاف شهر رمضان دروس دعوية الاستعداد لشهر رمضان الأزهر

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