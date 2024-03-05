الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رابط وظائف وزارة الأوقاف 2024.. وشروط التقديم المطلوبة

وزارة الأوقاف 2024
وزارة الأوقاف 2024

تتصاعد حدة البحث عن وظائف وزارة الأوقاف 2024 من قبل خريجي جامعة الأزهر الشريف الراغبين في الالتحاق بالوظائف الشاغرة المعلن عنها من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر بوابة الوظائف الحكومية، حيث يستعرض “الدستور” للقراء شروط التقديم والأوراق المطلوبة.

وظائف وزارة الأوقاف 2024

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن توافر 2000 فرصة عمل في مسابقة وظائف وزارة الأوقاف 2024 ويمكن التقدم من خلال بوابة الوظائف الحكومية من خلال هذا الرابط (من هنا) وفقا للشروط المعلن عنها والتي تتلخص فيما يلي:-

أن يكون المتقدم لشغل الوظائف المعلن عنها مصري الجنسية.

أن يكون تقديره العام في المؤهل الدراسي مقبول فأعلى.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 سنة بدلا من 35 سنة.

أن يتم التقديم من خلال بوابة الوظائف الحكومية فقط.

اجتياز الاختبارات اللازمة لشغل الوظائف المعلن عنها.

التقديم على الوظائف الشاغرة وفقا المؤهل الدراسي.

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الآن رابط وظائف وزارة الأوقاف 2024.. والتخصصات المطلوبة

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المؤهلات المطلوبة للتقديم في مسابقة الأوقاف 2024

كما حددت وزارة الأوقاف المصرية المؤهلات العلمية المطلوبة لشغل أكثر من 2000 وظيفة شاغرة ما بين عمال مساجد وأئمة مساجد وخطباء والتي تتلخص فيما يلي:-

خريجو كليات الدعوة الإسلامية.
خريجو كليات أصول الدين.
خريجو كليات الدراسات الإسلامية والعربية.
خريجو كليات الشريعة.
خريجو كليات اللغة العربية.
خريجو كليات القرآن الكريم.
خريجو كليات اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية جميع اللغات.
خريجو كليات الإعلام بجامعة الأزهر.
خريجو كليات التربية الشعب التالية:-

  • شعبة الدراسات الإسلامية.
    شعبة اللغة العربية.
    شعبة اللغة الإنجليزية.
    شعبة اللغة الفرنسية.

 

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آخر موعد للتقديم في مسابقة الأوقاف 2024 

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الفترة من يوم 1 _ 30 مارس المقبل للتقديم في مسابقة التعيينات في وزارة الأوقاف المصرية ليتمكن خريجي جامعة الأزهر من محافظات الجمهورية من التقديم في الوظائف الشاغرة.

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خطوات التقديم على وظائف الأوقاف المصرية 2024

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