أسعار الذهب عالميا في البورصة.. سعر سبائك الذهب btc اليوم

أسعار الذهب عالميا محور اهتمام الملايين من المواطنين خاصة مع ارتفاع سعر تداول المعدن النفيس في البورصة العالمية مع الإعلان عن بيانات الاقتصاد الأمريكي الذي جاء ايجابي للذهب وسلبي للدولار، كما شهدت محلات الصاغة المصرية عدة ارتفاعات مؤخرا بفعل قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

أسعار الذهب عالميا

تشهد أسعار الذهب عالميا ارتفاعات والتي وصلت إلى مستويات قياسية جديدة حيث سجل 2158 دولار للأوقية فيما تشهد الأسواق المصرية ارتفاعات بسبب قرار البنك المركزي بوضع سعر مرن للعملات الأجنبية أمام الجنيه المصري حيث جاءت الأسعار كما يلي:-

سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 في الصاغة بدون مصنعية

البيع 3742.75 جنيه.

الشراء 3685.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 11.5 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 22 في الصاغة بدون مصنعية

البيع 3431 جنيه.

الشراء 3378.5 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 10.5 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 في الصاغة بدون مصنعية

البيع 3275 جنيه.

الشراء 3225 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 10 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 في الصاغة بدون مصنعية

البيع 2807.25 جنيه.

الشراء 2764.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 8.5 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 14 في الصاغة بدون مصنعية

البيع 2183.25 جنيه.

الشراء 2150 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 6.75 نقطة.

سجل سعر جنيه الذهب في الصاغة بدون مصنعية

البيع 26200 جنيه.

الشراء 25800 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 80 نقطة.

سجل سعر أونصة الذهب في الصاغة بدون مصنعية

البيع 2179 $.

الشراء 2178 $.

بمعدل صعود وصل إلى 2 نقطة.

سعر سبائك الذهب btc اليوم

جاء سعر سبائك الذهب btc اليوم السبت الموافق 9 مارس 2024 كما يلي:-

سعر سبيكة الذهب btc وزن 5 جرام نحو 18600 جنيه.

سعر سبيكة الذهب btc وزن 50 جرام نحو 183935 جنيه.

سعر سبيكة الذهب btc وزن 31.1 جرام ( أونصة) نحو 115505 جنيه.

سعر سبيكة الذهب btc وزن 100 جرام نحو 371060 جنيه.

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