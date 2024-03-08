يحرص الشباب المقبلين على الزواج مع نهاية التعاملات اليومية معرفة سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 عبر جوجل، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم، في كافة الأعيرة بالصاغة، لتصعد لأعلى أسعار لها في أسبوعين وجاء ذلك في اليوم الثالث بقرار البنك المركزي وتكون بتحرير أسعار صرف الجنيه أمام سعر الدولار، طبقا لآخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات.

يسجل 3350 جنيها.. سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الجمعة 8 مارس 2024.

وقفز سعر جرام الذهب عيار 21 في التعاملات المسائية اليوم الجمعة بنحو مبلغ 130 جنيها ليسجل الآن قيمة 3350 جنيها، بعدما كان يسجل مبلغ 3220 جنيها.

وارتفع سعر الجنيه الذهب في نهاية تعاملات الصاغة بنحو مبلغ 1130 جنيهًا، ليسجل الآن قيمة 26800 جنيه، بعدما كان يبلغ 25670 جنيهًا.

وصعد أيضًا سعر الذهب عالميًا اليوم الجمعة ليسجل 2168 دولارًا للأونصة، بعدما كان يسجل أمس قيمة 2163 دولارًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم الجمعة عيار 24 نحو 3828 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة نحو 3350 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 8 مارس نحو 2871 جنيهًا.

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سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 8 مارس بلغ 26800 جنيه.

سعر أوقية الذهب عالميًا

أما عن سعر أوقية الذهب فسجل اليوم الجمعة قيمة 2168 دولارًا.

سعر الذهب عالميًا

ومنذ بداية الأسبوع ارتفع الذهب وذلك بنسبة 3.6% وهو أعلى ارتفاع أسبوعي منذ شهر أكتوبر 2023، ليحقق الذهب مكاسب بمقدار حوالي 79 دولار حتى الآن، في طريقه لتسجيل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي في سعر الذهب.

ومنذ بداية شهر مارس ارتفعت أسعار الذهب العالمي بنسبة 5.5% ليربح 117 دولار وذلك يكون في سعر الأونصة الواحدة، وهو أكبر ارتفاع شهري حتى الآن منذ شهر أكتوبر الماضي.