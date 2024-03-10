ارتفاع في درجات الحرارة.. حالة الطقس أول أيام شهر رمضان المبارك

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس أول أيام شهر رمضان المبارك حيث تشير التوقعات الجوية إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على مختلف المناطق خلال نهار أول أول أيام شهر رمضان المبارك، حيث يتوقع أن تكون الأجواء حارة نهارًا، بينما تميل درجات الحرارة للانخفاض خلال ساعات الليل ينصح باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة.

حالة الطقس أول أيام شهر رمضان المبارك

وأشارت إلى حدوث شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، حيث تتوقع أن تتأثر بها مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وذلك في الساعات الأولى من الصباح الباكر لذا يُنصح بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة والتنقل في تلك المناطق.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وعن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة بدء من يوم الثلاثاء 12 مارس إلى الجمعة 15 من ذات الشهر يتوقع استمرار الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع استمرار نشاط الرياح على فترات متقطعة في بعض مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري

وأعلنت الأرصاد عن حالة الطقس اليوم حيث يسيطر طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مما يجعله مائلًا للدفء على السواحل الشمالية وفي الوقت نفسه، يكون الطقس مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، في حين يكون حارًا على جنوب الصعيد، وفي ساعات الليل، يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، مما يجعل الجو باردًا على أغلب المناطق، خاصة في الصباح الباكر.

كما تظهر الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتشمل مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما أن هناك فرصة لهطول أمطار خفيفة على فترات متقطعة في مناطق جنوب سيناء، كما يتوقع أن تكون الرياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة في أقصى جنوب الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر.