السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

موعد آذان المغرب في رمضان 2024 جميع أيام الشهر الكريم

موعد آذان المغرب
موعد آذان المغرب

موعد آذان المغرب في رمضان 2024 جميع أيام الشهر محور تساؤل الملايين من المسلمين بكافة المحافظات خلال الأيام الماضية وذلك مع اقتراب استطلاع هلال الشهر الفضيل وفقا لتصريحات دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

موعد آذان المغرب في رمضان 2024 جميع أيام الشهر
 

يأتي موعد آذان المغرب في رمضان 2024 جميع أيام الشهر وفقا لما يلي:-

  • موعد صلاة المغرب 1 رمضان 1445 الساعة 6:01 مساءا.
  • موعد صلاة المغرب 2 رمضان 1445 الساعة 6:02 مساءا.
  • موعد صلاة المغرب 3 رمضان 1445 الساعة 6:02 مساءا.
  • موعد صلاة المغرب 4 رمضان 1445 الساعة 6:03 مساءا.
  • موعد صلاة المغرب 5 رمضان 1445 الساعة 6:04 مساءا.
  • موعد صلاة المغرب 6 رمضان 1445 الساعة 6:04 مساءا.
  • موعد صلاة المغرب 7 رمضان 1445 الساعة 6:05 مساءا.
  • موعد صلاة المغرب 8 رمضان 1445 الساعة 6:06 مساءا.
  • موعد صلاة المغرب 9 رمضان 1445 الساعة 6:06 مساءا.

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أسعار فوانيس رمضان 2024.. وطريق عمل فوانيس كرتون فى البيت

  • موعد صلاة المغرب 10 رمضان 1445 الساعة 6:07 مساءا.
  • موعد صلاة المغرب 11 رمضان 1445 الساعة 6:07 مساءا.
  • موعد صلاة المغرب 12 رمضان 1445 الساعة 6:08 مساءا.
  • موعد صلاة المغرب 13 رمضان 1445 الساعة 6:09 مساءا.
  • موعد صلاة المغرب 14 رمضان 1445 الساعة 6:09 مساءا.
  • موعد صلاة المغرب 15 رمضان 1445 الساعة 6:10 مساءا.
  • موعد صلاة المغرب 16 رمضان 1445 الساعة 6:10 مساءا.
  • موعد صلاة المغرب 17 رمضان 1445 الساعة 6:11 مساءا.
  • موعد صلاة المغرب 18 رمضان 1445 الساعة 6:12 مساءا.
  • موعد صلاة المغرب 19 رمضان 1445 الساعة 6:12 مساءا.
  • موعد صلاة المغرب 20 رمضان 1445 الساعة 6:13 مساءا.
  • موعد صلاة المغرب 21 رمضان 1445 الساعة 6:13 مساءا.
  • موعد صلاة المغرب 22 رمضان 1445 الساعة 6:14 مساءا.
  • موعد صلاة المغرب 23 رمضان 1445 الساعة 6:15 مساءا.
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موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2024.. ومدة الصيام

  • موعد صلاة المغرب 24 رمضان 1445 الساعة 6:15 مساءا.
  • موعد صلاة المغرب 25 رمضان 1445 الساعة 6:16 مساءا.
  • موعد صلاة المغرب 26 رمضان 1445 الساعة 6:16 مساءا.
  • موعد صلاة المغرب 27 رمضان 1445 الساعة 6:17 مساءا.
  • موعد صلاة المغرب 28 رمضان 1445 الساعة 6:18 مساءا.
  • موعد صلاة المغرب 29 رمضان 1445 الساعة 6:18 مساءا.
  • موعد صلاة المغرب 30 رمضان 1445 الساعة 6:19 مساءا.

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