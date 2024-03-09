أسعار فوانيس رمضان 2024.. وطريق عمل فوانيس كرتون فى البيت

أيام قليلة ويبدأ شهر الخير والبركة، سوف يبدأ شهر رمضان الكريم فى يوم الاثنين الموافق 11 مارس، ويلجأ العديد من العائلات إلى شراء الفوانيس لأطفال وصغار العائلة، فى هذا السياق ترصد الدستور خلال التقرير التالى أسعار فوانيس رمضان 2024 حسب تواجدها فى الأسواق.

أسعار فوانيس رمضان 2024

- وتتراوح أسعار فوانيس رمضان البلاستيكية والتي تعد هي فئة النوع الأقل سعرًا والأكثر انتشارًا إلى جانب الخشبية بين الـ50 جنيهًا والـ200 جنيه، أما الفوانيس الخشبية بين الـ100 جنيه والـ500 جنيه أما الفوانيس المعدنسة تبدأ من 200 جنيه وتستمر حتى 1000 جنيه.

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ويلجأ العديد من العائلات الى عمل فانوس رمضان فى المنزل، وذلك بسسب غلاء اسعارهم ويوجد طريقة سهلة لعمل الفوانيس وهى كالتالى:

أسعار فوانيس رمضان 2024

ابحث عن تصميم يعجبك للفانوس من الإنترنت، ثم قم بحفظ الصورة.

اختر لون الكرتون الذي ترغب به، ثم قم بقياس المقاس الذي تريده للفانوس باستخدام المسطرة، ورسمه على الكرتون بالقلم.

قص الكرتون بحسب المقاس الذي رسمته، واحرص على أن تترك 1 سم من كل طرف.

اختر شكل هندسي بسيط مثل المربع أو المثلث أو الدائرة، ورسمه على الكرتون بالقلم، وهذه ستكون النوافذ التي تخرج منها الضوء.

قص الأشكال الهندسية التي رسمتها بالمقص بحذر، واحتفظ بالقطع الصغيرة التي قصتها لاستخدامها فيما بعد.

اختر ورق لامع بلون مختلف عن لون الكرتون، ثم قم بقصه بحيث يكون مقاسه أصغر قليلًا من مقاس الكرتون.

قم بلصقه من الداخل بالشريط اللاصق، بحيث يظهر من خلال النوافذ التي قصتها.

كرر الخطوات حتى تحصل على أربعة أوجه متماثلة للفانوس، ثم عليك ترتيبها بشكل متوازي مع بعضها.

اختر لمبة صغيرة مزودة ببطارية، وقم بتشغيلها ووضعها في وسط الفانوس، ولصق الأوجه مع بعضها من الأطراف بالشمع، وتأكد من أن اللمبة مثبتة جيدًا ولا تتحرك.

قم باختيار كرتون أبيض، ثم ارسم دائرة بنفس قطر الفانوس عليه، ثم قصها بالمقص، وهذه ستكون القاعدة التي تحمل الفانوس.

قم بعمل ثقب صغير في وسط الدائرة البيضاء، وأدخل خيط سميك من خلاله، واربطه بعقدة من الأسفل، لكي تتمكن من تعليق الفانوس.

لصق الدائرة البيضاء في أسفل الفانوس بالشمع، وتأكد من أن الخيط يخرج من الثقب في الوسط.

في هذه الخطوة قم باختيار كرتون بلون مختلف عن لون الفانوس، ورسم شكل يشبه الهلال عليه، وقصه بالمقص، وهذه ستكون يد الفانوس.

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