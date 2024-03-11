الإثنين 11 مارس 2024
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يزيد 56 دقيقة بآخر أيامه.. عدد ساعات الصيام في رمضان (إمساكية )

الصيام
الصيام

يشهد اليوم الأول من شهر رمضان فترة صيام تصل إلى 13 ساعة و18 دقيقة، حسبما قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في إمساكية نشرها في وقت سابق، تضمنت عدد ساعات الصيام طول أيام الشهر.

تعرف على عدد ساعات الصيام في رمضان 2024

ويأتي رمضان هذا العام وعدته ثلاثون يومًا، حيث بدأ من اليوم الاثنين 11 مارس، لينتهي يوم الثلاثاء 9 أبريل، بحيث يكون عيد الفطر هو الأربعاء 10 أبريل.

وينتهي شهر رمضان في يومه الأخير على عدد ساعات 14 ساعة و14 دقيقة، بزيادة 56 دقيقة عن اليوم الأول من الصيام، والذي سجل 13 ساعة و18 دقيقة.

إمساكية شهر رمضان التي نشرها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية
إمساكية شهر رمضان التي نشرها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية

 

واستطلعت لجان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، هلال شهر رمضان أمس، وضمت اللجان مندوبين عن دار الافتاء المصرية وجهات أخرى، وأعلن مفتي الجمهورية ثبوت رؤية الهلال، وأن الأحد هو المتمم لشهر شعبان، والاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك.

ووُلد الهلال في حوالي الساعة 11:02 صباح الأحد ـ بحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ـ ومكث في سماء مصر لمدة وصلت إلى 14 دقيقة، حيث يجري استطلاع هلال الشهر الهجري بعد غروب الشمس، لتحري الهلال، وقد ثبتت الرؤية.

معارض أهلًا رمضان

وفي سياق آخر، انطلقت معارض أهلًا رمضان في جميع محافظات الجمهورية، ضمن خطة الحكومة للتخفيف عن كاهل المواطنين، حيث تقدم هذه المعارض سلعًا بأسعار مخفضة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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السلع المطروحة في معارض أهلًا رمضان

وتطرح معارض أهلًا رمضان سلعًا مختلفة، من بينها اللحوم والأسماك المجمدة والبقوليات، والدواجن، والحضروات والفاكهة، وغيرها من السلع الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية.

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