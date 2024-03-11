الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

مسرح 23 يوليو بالمحلة يحتفل بليلة استطلاع هلال شهر رمضان

الاحتفالية
الاحتفالية

احتفلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بليلة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك، ونظم مسرح 23 يوليو بالمحلة حفلا فنيا للاحتفال بالشهر الكريم، ضمن برامج وزارة الثقافة، وسط حضور غفير من أهالي الغربية.

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الاحتفالية تضمنت تواشيح وأدعية دينية وفقرات ترفيهية

بدأت فعاليات الاحتفالية بعزف للسلام الوطني، فيما أذاعت الإذاعة الداخلية للمسرح احتفال دار الإفتاء لإعلان رؤية هلال شهر رمضان، تلاه غناء عدد من التواشيح والأدعية الدينية، بجانب عدد من الفقرات الفنية والترفيهية، وتابع الحاضرون عرضا للتنورة ومسرحا للعرائس، فيما شارك الأطفال المتواجدون بصحبة أسرهم في فقرة فنية بمصاحبة الشخصيات الكرتونية.

ميدلي لأشهر أغنيات الشهر الفضيل

كما شهدت الاحتفالية تقديم فرقة المواهب الشابة لميدلي لأشهر أغنيات الشهر الفضيل، حيث تغنت الفرقة الموسيقية بأغاني مرحب شهر الصوم، أهلا رمضان، رمضان في مصر حاجة تانية، وأوبريت الليلة الكبيرة تخللتها "سكتشات" عن مظاهر احتفالات المصريين بشهر رمضان.

يذكر أن مسرح 23 يوليو بالمحلة يستعد تحت إشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، لتقديم ليالي رمضان الثقافية والفنية، بداية من يوم 10 رمضان، الموافق الأربعاء 20 مارس.

الاحتفالية
الاحتفالية
الاحتفالية
الاحتفالية
الهيئة العامة لقصور الثقافة مسرح 23 يوليو وزارة الثقافة شهر رمضان عمرو البسيوني

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