إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

يتصدر السؤال عن إمساكية شهر رمضان 2024 محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، بعد أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الإثنين الموافق 11 مارس هو أول يوم من شهر رمضان المبارك، وذلك وفقًا للبيان الصادر عن الدار والذي ألقاه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية.

كما أعلنت الدار أن الأحد الموافق 29 شعبان هو آخر يوم في شهر شعبان، وفي هذه الأثناء يتساءل المسلمون عن موعد السحور والإمساك في أول أيام الشهر الكريم.

دعاء رؤية هلال شهر رمضان 2024

وبعد أن ثبُت هلال شهر رمضان الكريم، أوضحت الإفتاء أنه عند رؤية هلال شهر رمضان، يُستحب ترديد دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي كان يقوله عند رؤية الهلال

ويقول في الدعاء: "اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ". كما كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يُردِّد هذا الدعاء اثنتي عشرة مرَّة في السنة، لطلب البركة في الشهر والثبات على الدين، مشجعًا المسلمين على ملاحظة الهلال لأداء العبادات المرتبطة بالأشهر.

عدد أيام شهر رمضان 2024

سيكون عدد أيام شهر رمضان المبارك لعام 2024 هذا العام ثلاثين يومًا، حيث سيبدأ في يوم الإثنين الموافق 11 مارس، وسينتهي في يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل، وفقًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية.

إمساكية أول يوم رمضان 2024

موعد إفطار أول يوم رمضان لعام 2024 سيكون في الساعة 6:01 مساءً إذا وافق أول يوم رمضان الإثنين الموافق 11 مارس الجاري، وسيكون موعد سحور أول يوم رمضان هو الساعة 2:23 صباحًا، ومدة الصيام ستكون 13 ساعة و18 دقيقة.

أما إذا وافق أول يوم رمضان الثلاثاء 12 مارس 2024، فسيكون موعد إفطار أول يوم رمضان في الساعة 6:02 مساءً ومدة الصيام ستكون 13 ساعة و20 دقيقة، وسيكون موعد سحور الساعة 2:22 صباحًا.

إمساكية ثاني أيام رمضان 2024

يوم الثلاثاء 12 مارس 2024 “ثاني يوم رمضان 2024”

- في اليوم الثاني من شهر رمضان، يصوم المسلمون لمدة 13 ساعة و20 دقيقة. ويكون موعد السحور في الساعة 2:22 صباحًا، وموعد الإمساك في الساعة 4:22 صباحًا. وتكون مواقيت الصلاة كالتالي:

- آذان الفجر في الساعة 4:42 صباحًا.

- شروق الشمس في الساعة 6:08 صباحًا.

- آذان الظهر في الساعة 12:05 ظهرًا.

- آذان العصر في الساعة 3:28 مساءً.

- آذان المغرب في الساعة 6:02 مساءً.

- آذان العشاء في الساعة 7:19 مساءً.

إمساكية ثالث أيام رمضان 2024 يوم الأربعاء 23 مارس

- في اليوم الثالث من شهر رمضان، يصوم المسلمون لمدة 13 ساعة و22 دقيقة. ويكون موعد السحور في الساعة 2:20 صباحًا، وموعد الإمساك في الساعة 4:20 صباحًا. وتكون مواقيت الصلاة كالتالي:

- آذان الفجر في الساعة 4:40 صباحًا.

- شروق الشمس في الساعة 6:07 صباحًا.

- ظهر الشمس في الساعة 12:04 ظهرًا.

- عصر الشمس في الساعة 3:29 مساءً.

- المغرب في الساعة 6:02 مساءً.

- آذان العشاء في الساعة 7:19 مساءً.

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