هل هلاله الاثنين 11 مارس.. إمساكية شهر رمضان 2024

مع الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم من الغد الاثنين 11 مارس 2024 يزداد البحث عن إمساكية شهر رمضان 2024 للتجهيز للصلوات وخاصة صلاة التراويح أهم شعيرة والمنتظرة من العام للعام.

ننشر في التقرير التالي إمساكية شهر رمضان 2024 في حال ثبت موعد رؤية هلال شهر رمضان اليوم 10 مارس 2024 بعد استطلاعه مغرب اليوم من خلال دار الافتاء المصرية.

إمساكية شهر رمضان 2024

إمساكية شهر رمضان 2024 الاثنين 1 رمضان 1445

04:52 am اذان الفجر

12:10 pm اذان الظهر

03:33 pm اذان العصر

06:06 pm اذان المغرب

07:36 pm اذان العشاء

إمساكية شهر رمضان 2024 الثلاثاء 2 رمضان 1445

04:51 am اذان الفجر

12:10 pm اذان الظهر

03:34 pm اذان العصر

06:07 pm اذان المغرب

07:37 pm اذان العشاء

إمساكية شهر رمضان 2024 الأربعاء 3 رمضان 1445

04:50 am اذان الفجر

12:10 pm اذان الظهر

03:34 pm اذان العصر

06:07 pm اذان المغرب

07:37 pm اذان العشاء

إمساكية شهر رمضان 2024 الخميس 4 رمضان 1445

04:48 am اذان الفجر

12:09 pm اذان الظهر

03:34 pm اذان العصر

06:08 pm اذان المغرب

07:38 pm اذان العشاء

إمساكية شهر رمضان 2024 الجمعة 5 رمضان 1445

04:47 am اذان الفجر

12:09 pm اذان الظهر

03:34 pm اذان العصر

06:09 pm اذان المغرب

07:39 pm اذان العشاء

إمساكية شهر رمضان 2024 السبت 6 رمضان

04:46 am اذان الفجر

12:09 pm اذان الظهر

03:34 pm اذان العصر

06:09 pm اذان المغرب

07:39 pm اذان العشاء

إمساكية شهر رمضان 2024 الأحد 7 رمضان 1445

04:45 am اذان الفجر

12:09 pm اذان الظهر

03:35 pm اذان العصر

06:10 pm اذان المغرب

07:40 pm اذان العشاء

إمساكية شهر رمضان 2024 الاثنين 8 رمضان 1445

04:43 am اذان الفجر

12:08 pm اذان الظهر

03:35 pm اذان العصر

06:11 pm اذان المغرب

07:41 pm اذان العشاء

إمساكية شهر رمضان 2024 الثلاثاء 9 رمضان 1445

04:42 am اذان الفجر

12:08 pm اذان الظهر

03:35 pm اذان العصر

06:11 pm اذان المغرب

07:41 pm اذان العشاء

إمساكية شهر رمضان 2024 الأربعاء 10 رمضان 1445

04:41 am اذان الفجر

12:08 pm اذان الظهر

03:35 pm اذان العصر

06:12 pm اذان المغرب

07:42 pm اذان العشاء

إمساكية شهر رمضان 2024 الخميس 11 رمضان 1445

04:39 am اذان الفجر

12:07 pm اذان الظهر

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06:13 pm اذان المغرب

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