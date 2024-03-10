الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

هل هلاله الاثنين 11 مارس.. إمساكية شهر رمضان 2024

هلال رمضان
هلال رمضان

مع الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم من الغد الاثنين 11 مارس 2024 يزداد البحث عن إمساكية شهر رمضان  2024 للتجهيز للصلوات وخاصة صلاة التراويح أهم شعيرة والمنتظرة من العام للعام.

 

ننشر في التقرير التالي إمساكية شهر رمضان 2024  في حال ثبت موعد رؤية هلال شهر رمضان اليوم 10 مارس 2024 بعد استطلاعه مغرب اليوم من خلال دار الافتاء المصرية. 

 

إمساكية شهر رمضان 2024 

 

إمساكية شهر رمضان 2024  الاثنين  1 رمضان 1445     

04:52 am اذان الفجر 

12:10 pm اذان الظهر 

03:33 pm اذان العصر 

06:06 pm اذان المغرب     

07:36 pm اذان العشاء 

إمساكية شهر رمضان 2024 الثلاثاء  2 رمضان 1445       

04:51 am اذان الفجر           

12:10 pm اذان الظهر         

03:34 pm اذان العصر         

06:07 pm اذان المغرب       

07:37 pm اذان العشاء

إمساكية شهر رمضان 2024 الأربعاء 3 رمضان 1445       

04:50 am اذان الفجر           

12:10 pm اذان الظهر         

03:34 pm اذان العصر         

06:07 pm اذان المغرب       

 07:37 pm اذان العشاء

إمساكية شهر رمضان 2024 الخميس  4 رمضان 1445       

04:48 am اذان الفجر           

12:09 pm اذان الظهر         

03:34 pm اذان العصر         

06:08 pm اذان المغرب       

07:38 pm اذان العشاء

إمساكية شهر رمضان 2024 الجمعة  5 رمضان 1445       

04:47 am اذان الفجر           

12:09 pm اذان الظهر

03:34 pm اذان العصر

06:09 pm اذان المغرب       

07:39 pm اذان العشاء

إمساكية شهر رمضان 2024 السبت  6 رمضان 

04:46 am اذان الفجر           

12:09 pm اذان الظهر         

03:34 pm اذان العصر         

06:09 pm اذان المغرب       

07:39 pm اذان العشاء

إمساكية شهر رمضان 2024 الأحد  7 رمضان 1445       

04:45 am اذان الفجر           

12:09 pm اذان الظهر

03:35 pm اذان العصر

06:10 pm اذان المغرب

07:40 pm اذان العشاء

إمساكية شهر رمضان 2024 الاثنين 8 رمضان 1445       

04:43 am اذان الفجر

12:08 pm اذان الظهر         

03:35 pm اذان العصر         

06:11 pm اذان المغرب

07:41 pm اذان العشاء

إمساكية شهر رمضان 2024 الثلاثاء 9 رمضان 1445       

04:42 am اذان الفجر

12:08 pm اذان الظهر

03:35 pm اذان العصر         

06:11 pm اذان المغرب

07:41 pm اذان العشاء

إمساكية شهر رمضان 2024 الأربعاء  10 رمضان 1445   

04:41 am اذان الفجر           

12:08 pm اذان الظهر         

03:35 pm اذان العصر         

06:12 pm اذان المغرب       

07:42 pm اذان العشاء

إمساكية شهر رمضان 2024 الخميس 11 رمضان 1445     

04:39 am اذان الفجر

12:07 pm اذان الظهر         

03:35 pm اذان العصر

06:13 pm اذان المغرب

07:43 pm اذان العشاء

إمساكية شهر رمضان 2024 الجمعة 12 رمضان   1445 

04:38 am اذان الفجر

12:07 pm اذان الظهر         

 03:35 pm اذان العصر       

06:13 pm اذان المغرب

07:43 pm اذان العشاء

إمساكية شهر رمضان 2024 السبت 13 رمضان 1445 

04:37 am اذان الفجر           

12:07 pm اذان الظهر         

03:36 pm اذان العصر         

06:14 pm اذان المغرب       

07:44 pm اذان العشاء

إمساكية شهر رمضان 2024 الأحد 14 رمضان 1445     

04:35 am اذان الفجر

12:06 pm اذان الظهر         

03:36 pm اذان العصر         

06:15 pm اذان المغرب

07:45 pm اذان العشاء.

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إمساكية شهر رمضان 2024 الاثنين 15 رمضان 1445     

04:34 am اذان الفجر           

12:06 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر         

06:15 pm اذان المغرب       

07:45 pm اذان العشاء

إمساكية شهر رمضان 2024 الثلاثاء  16 رمضان 1445     

04:33 am اذان الفجر

12:06 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

 06:16 pm اذان المغرب

07:46 pm اذان العشاء

إمساكية شهر رمضان 2024 الأربعاء 17 رمضان 1445     

04:31 am اذان الفجر

12:06 pm اذان الظهر         

03:36 pm اذان العصر

06:17 pm اذان المغرب       

07:47 pm اذان العشاء

إمساكية شهر رمضان 2024 الخميس 18 رمضان 1445     

04:30 am اذان الفجر           

12:05 pm اذان الظهر

 03:36 pm اذان العصر       

06:17 pm اذان المغرب       

07:47 pm اذان العشاء

إمساكية شهر رمضان 2024 الجمعة  19 رمضان 1445     

04:28 am اذان الفجر

12:05 pm اذان الظهر         

03:36 pm اذان العصر         

06:18 pm اذان المغرب

07:48 pm اذان العشاء

إمساكية شهر رمضان 2024 السبت 20 رمضان 1445   

04:27 am اذان الفجر           

12:05 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:19 pm اذان المغرب       

07:49 pm اذان العشاء

إمساكية شهر رمضان 2024 الأحد 21 رمضان 1445    

04:26 am اذان الفجر

12:04 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:19 pm اذان المغرب       

07:49 pm اذان العشاء

 

موعد صلاة العشاء اليوم وامساكية الأسبوع الأول في رمضان 2024

موعد رمضان 2024 في مصر واستطلاع هلال الشهر الكريم

إمساكية شهر رمضان 2024 الاثنين  22 رمضان 1445   

04:24 am اذان الفجر

12:04 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر         

06:20 pm اذان المغرب       

07:50 pm اذان العشاء

إمساكية شهر رمضان 2024 الثلاثاء  23 رمضان 1445   

04:23 am اذان الفجر           

12:04 pm اذان الظهر         

03:36 pm اذان العصر         

06:20 pm اذان المغرب       

07:50 pm اذان العشاء

إمساكية شهر رمضان 2024 الأربعاء 24 رمضان 1445   

04:22 am اذان الفجر

12:03 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر

06:21 pm اذان المغرب

07:51 pm اذان العشاء

إمساكية شهر رمضان 2024 الخميس 25 رمضان 1445     

04:20 am اذان الفجر         

12:03 pm اذان الظهر         

 03:36 pm اذان العصر

06:22 pm اذان المغرب

07:52 pm اذان العشاء

إمساكية شهر رمضان 2024 الجمعة 26 رمضان 1445   

04:19 am اذان الفجر           

12:03 pm اذان الظهر         

03:36 pm اذان العصر

06:22 pm اذان المغرب     

07:52 pm اذان العشاء

إمساكية شهر رمضان 2024 السبت 27 رمضان 1445   

04:17 am اذان الفجر           

12:03 pm اذان الظهر         

03:36 pm اذان العصر         

06:23 pm اذان المغرب       

07:53 pm اذان العشاء

إمساكية شهر رمضان 2024 الأحد 28 رمضان 1445   

04:16 am اذان الفجر           

12:02 pm اذان الظهر

03:36 pm اذان العصر         

06:24 pm اذان المغرب       

07:54 pm اذان العشاء

إمساكية شهر رمضان 2024 الاثنين 29 رمضان 1445   

04:15 am اذان الفجر

12:02 pm اذان الظهر         

03:37 pm اذان العصر         

06:24 pm اذان المغرب       

07:54 pm اذان العشاء

إمساكية شهر رمضان 2024 الثلاثاء 30 رمضان 1445 

04:13 am اذان الفجر           

12:02 pm اذان الظهر 

03:37 pm اذان العصر         

06:25 pm اذان المغرب     

07:55 pm اذان العشاء

 

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