الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز

عالم

10 مراصد فلكية بالسعودية تبدأ فى رصد هلال رمضان 2024 (فيديو)

رصد هلال رمضان
رصد هلال رمضان

تستعد 10 مراصد فلكية في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد، لرؤية هلال رمضان 2024.

وتشهد معظم مراصد المملكة الآن أجواء غبارية، وترقب للحظات الحسم والإعلان، وفقا لوسائل إعلام محلية سعودية.

وقالت جمعية نور الفلك: "قد تتعذر رؤية هلال رمضان  في مرصد القصيم بسبب الأجواء الغبارية".

رؤية الهلال فى المملكة العربية السعودية

اهتمام المملكة برؤية الأهلة:

تولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا برؤية الأهلة لارتباطها بعبادات المسلمين، حيث يتم تحري ورصد دخول الأشهر الهجرية وفقًا للسنة القمرية من خلال المحكمة العليا.

وتضمن المحكمة موثوقية الترائي من خلال معايير عدة، منها المعيار الطبي لفحص حدة النظر لدى المترائين، وتجمع بين رؤية الهلال بالترائي والاستعانة بالمراصد الفلكية.

تاريخ رؤية الهلال فى المملكة:

تم إنشاء أول مرصد فلكي في المملكة عام 1948م في مكة المكرمة على جبل أبي قبيس في عهد الملك عبدالعزيز. وانتقل المرصد مؤخرًا إلى برج الساعة في مكة المكرمة. وقبل انتشار وسائل الإعلام، كان قاضي مكة أو نائبه وبعض الشهود يصعدون إلى جبل أبي قبيس لتحري رؤية الهلال.

المراصد الفلكية فى المملكة:

تتمتع المملكة بالعديد من المراصد الفلكية، منها سدير وتمير، ومراصد أخرى يتم فيها رصد هلال رمضان، مثل الرياض والمدينة المنورة والقصيم والظهران وشقراء وحائل وتبوك.

آلية ترائى الأهلة:

تتولى المحكمة العليا ندب قضاة في مواقع الترائي بالمراصد المنتشرة في أنحاء المملكة، تحت إشراف مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وبحضور عدد من المتخصصين في علوم الفلك ورصد الأهلة. ويتم اختيار مواقع الترائي عبر عدة معايير لتسهيل عملية الترائي بدقة.

دور مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية:

وفّرت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مراصد موزعة في عدد من مناطق المملكة، منها الثابتة في مكة المكرمة (مرصد أم القرى) وفي تبوك (الوجه، وحالة عمار)، والباقي متحركة في كل من الرياض (سدير، وتمير، وشقراء)، والقصيم، والدمام، والمدينة المنورة، وحائل. ويخضع اختيار مواقع هذه المراصد لمعايير جغرافية، وعلمية، وفلكية، تُسهِّل عملية الترائي للوقوف على دقة هذه المراصد من رؤية للهلال أو عدمها.

أجهزة المراصد الفلكية:

تضم المراصد الفلكية لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أجهزة مزودة بالتقنيات الحديثة والتلسكوبات ومناظير من نوع "CCD"، والكاميرات الحرارية. وتعمل هذه الأجهزة على رصد الأهلة، إلى جانب المرصد الفلكي بجامعة المجمعة في حوطة سدير، والمرصد الحديث في برج الساعة بمكة المكرمة. وتُربط هذه المراصد بالبث المرئي المباشر مع المحكمة العليا أثناء انعقاد الجلسة عند بدء عملية الرصد والترائي، بينما يقوم الفريق المختص بإعداد التقارير الخاصة بأحوال القمر.

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