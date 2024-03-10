الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

رسائل تهنئة غرة شهر رمضان 2024 موعد رؤية الهلال

رسائل تهنئة غرة شهر
رسائل تهنئة غرة شهر رمضان 2024 موعد رؤية الهلال

ساعات تفصلنا عن استطلاع هلال شهر رمضان 2024 والذي تقوم به دار الافتاء المصرية لتحديد موعد اول يوم رمضان 2024، وتبادل المصريون رسائل تهنئة غرة شهر رمضان 2024، وتعرضها الدستور في التقرير التالي. 

رسائل تهنئة غرة شهر رمضان 2024

يتبادل المسلمون رسائل تهنئة غرة شهر رمضان 2024، وهي سنة مؤكدة عن النبي صل الله عليه وسلم والذي كان يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، ومن رسائل تهنئة غرة شهر رمضان 2024: 

كل عام وانتم بخير، ورمضان مبارك.

كل عام وانتم ذاهبون إلى طريق الصلاح دائمًا.

رمضان شهر الفرحة، اسعد الله قلوبكم إلى الأبد.

ثلاثون يومًا من الهنا والسعادة.

كل عام وانتم بخير وإلى الله أقرب.

الله يمنّ عليكم بالرضا والغفران.

دام الله عليكم لمة العائلة في رمضان.

رزقكم الله رفق القلب، في هذا الشهر وكل الأشهر.

رزقنا الله وإياكم، حسب وصلاح الاعمال والنوايا.

كل عام وانتم بداخل الخير.

رمضان يجمعنا، كل عام وانتم بخير.

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رؤية هلال رمضان 2024 مصر

تستعد دار الافتاء المصرية اليوم الأحد إلى رؤية هلال رمضان 2024 مصر بعد صلاة المغرب في بث مباشر على التليفزيون المصري وعلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على الفيس بوك لإعلان نتيجة رؤية هلال شهر رمضان 2024 المبارك وموعد اول يوم رمضان 2024، ويستطيع المصريون متابعة رؤية هلال رمضان 2024 مصر من خلال التليفزيون أو . البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية.

ووفق البحوث الفلكية  سيكون غد الاثنين اول أيام شهر رمضان بعد مولد هلال شهر رمضان اليوم الأحد على أن تكون عدة رمضان 30 يوم، ولكن سيصوم المسلمون في مصر بعد استطلاع هلال شهر رمضان مساء اليوم وتحديد الرؤية الشرعية لمولد الهلال. 

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