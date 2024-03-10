بدء تطبيق مواعيد غلق المحال والمطاعم فى شهر رمضان اليوم.. تغلق 2 صباحًا

تبدأ المحافظات اليوم الأحد 10 مارس، تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال فى شهر رمضان المبارك، حيث تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات، خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام، يوميًا الساعة الثانية صباحًا.

مواعيد غلق المحال والمطاعم في رمضان

ونشرت الجريدة الرسمية فى وقت سابق، قرار اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الخاص بمواعيد فتح وغلق المحال في شهر رمضان المبارك، حيث نصت المادة الأولى من القرار على أن تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام، يوميًا الساعة الثانية صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميًا بالإغلاق الساعة العاشرة مساء عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

ونصت المادة الثانية من قرار وزير التنمية المحلية على أنه: "لا تخضع للمواعيد المشار إليها كل من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات".

ونصت المادة الثالثة من القرار على أن يتم العمل بهذه المواعيد اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 10 مارس الجاري، وحتى نهاية إجازة عيد الفطر.