بدءا من الغد.. تعديل مواعيد بعض القطارات تزامنا مع شهر رمضان

ترتفع معدلات البحث عن مواعيد قطارات السكك الحديد فى رمضان، والتي تمثل أحد الوسائل الأساسية للمسافرين بين مختلف المحافظات نتيجة لسرعتها والراحة خلال الرحلة.

مواعيد قطارات اليوم الأحد

في التقرير التالي، ننشر مواعيد قطارات سكك حديد مصر 2024 التي توضحها هيئة السكك الحديد، للتيسير على المواطنين في معرفة موعد القطار الذي يرغبون في الحجز فيه خلال شهر رمضان.

تعديل مواعيد بعض القطارات تزامنا مع شهر رمضان

السكة الحديد تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط ، تزامنًا مع بداية شهر رمضان المعظم لعام 1445هـ

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وتيسيرًا على جمهور الركاب خلال هذا الشهر العظيم قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط بما يتماشى مع مواعيد هذا الشهر الكريم، وذلك اعتبارا من غدا الإثنين الموافق 11/3/2024 أول أيام شهر رمضان المعظم وبيانها كالتالي:

- تعديل ميعاد قطاري 147 و138 ركاب الفيوم / الواسطي والعكس كالجداول المرفقة.

- تعديل ميعاد قطار 2103 ( خدما التبين ) كالجدول المرفق.

- تأخير قيام قطار 268 ركاب المنصورة / طنطا ليقوم من المنصورة الساعة 13.25 بدلا من الساعة 13.00 ليصل طنطا الساعة 14.55 بدلا من الساعة 14.35.

- إضافة مقرر وقوف لقطار 297 اكسبريس طنطا / المنصورة بمحطتي منية شنتناعياش وصفط تراب.

بانتهاء شهر رمضان المعظم تعود هذه القطارات لمواعيدها الحالية.

استكمال عمليات تنفيذ مشروع تحويل خط أبو قير من سكة حديد إلى مترو

جدير بالذكر أنه يتم استكمال عمليات تنفيذ مشروع تحويل خط أبو قير من سكة حديد إلى مترو وتنفيذًا للمرحلة الثالثة والأخيرة من الأعمال التمهيدية من المشروع حيث أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن أنه سيتم إيقاف حركة القطارات بين محطتى ( سيدى جابر / المنتزه ) بخط ( الإسكندرية / أبو قير ) وذلك اعتبارًا من صباح يوم الجمعة الموافق 1 / 3 / 2024 لنهو الأعمال التنفيذية بالمرحلة الثالثة من المشروع.



ويذكر أنه قد سبق إيقاف تشغيل القطارات فى المسافة بين محطة الإسكندرية ومحطة سيدى جابر كمرحلة أولى وبين محطة أبو قير ومحطة المنتزه كمرحلة ثانية ومع بدء تنفيذ المرحلة الثالثة للمشروع يكون قد تم إيقاف الخط بشكل كامل للبدء فى تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية ( أبو قير / محطة مصر).

تعديل موعيد بعض القطارات فى شهر رمضان