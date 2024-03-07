مواعيد عمل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT فى رمضان 2024

زاد البحث عن مواعيد عمل مترو الانفاق في رمضان 2024 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك مع اقتراب استطلاع هلال شهر رمضان المبارك والذي أعلنت عنه دار الإفتاء المصرية يوم الأحد الموافق 10 مارس الجاري حيث يرغب الملايين من مستقبلي عربات المترو معرفة مواعيد التشغيل خلال الشهر الكريم.

مواعيد عمل مترو الأنفاق في رمضان 2024

جاءت مواعيد عمل مترو الانفاق في رمضان 2024 والتي أعلنت عنها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق المترو كما يلي:-

اعلنت الهيئة القومية للانفاق اليوم أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وتيسيرًا علي جمهور الركاب خلال هذا الشهر العظيم قررت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق تعديل مواعيد التشغيل لخطوط مترو الأنفاق الثلاثة بالقاهرة الكبرى والقطار الكهربائي الخفيف LRT مع بدء أول أيام شهر رمضان المعظم وبيانها كالتالي:



- بداية ساعات التشغيل للخط الأول لمترو الأنفاق (حلوان – المرج الجديدة) الساعة 5:15 صباحًا ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحًا بعد منتصف الليل

- بداية ساعات التشغيل للخط الثاني لمترو الأنفاق (شبرا الخيمة – المنيب) الساعة 5:15 صباحًا ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحًا بعد منتصف الليل

- بداية ساعات التشغيل للخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلي منصور – محور روض الفرج) الساعة 7:15 صباحًا ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحًا بعد منتصف الليل

مواعيد القطار الكهربائي الخفيف في رمضان 2024

- بداية ساعات التشغيل للقطار الكهربائي الخفيف LRT (الفنون والثقافة – عدلي منصور) الساعة 6:00 صباحًا ونهاية ساعات التشغيل الساعة 00:00 منتصف الليل.

مترو الأنفاق

مترو الأنفاق

مترو الأنفاق

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