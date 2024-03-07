"النقل" تنفى بيع قضبان ومهمات السكة الخاصة بقطار أبوقير فى المزاد

نفت وزارة النقل ما تم تداوله عبر إحدى القنوات على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ببيع قضبان ومهمات السكة الخاصة بقطار أبوقير بالمزاد، موضحة أن ما سيحدث هو نقلها إلى خطوط السكك الحديدية الجديدة الجاري إنشاؤها وخطوط السكة الجاري تطويرها واستعادتها ورفع كفاءتها.

وأشارت النقل، في بيان، اليوم الخميس، إلى أنه ليس صحيحًا أنه جرى رفع قطار أبوقير من الخدمة ونقل القضبان ومهمات السكة إلى أرض شركة النحاس تمهيدًا لبيعها بالمزاد.

وأوضحت الوزارة في بيانها، الآتي:

- تم البدء في إيقاف قطار أبوقير لبدء عمل الشركات المنفذة لمشروع مترو الإسكندرية على نفس المسار.

- جارٍ رفع المهمات وقضبان السكة وتخزينها بأحواش التخزين التابعة للهيئة بكل من (أبيس- طنطا- المنيا- قنا- البوصيلي)، حيث يتم فحصها وتجهيزها تمهيدًا لنقلها إلى مواقع خطوط السكة الحديد الجديدة الجاري إنشاؤها، مثل خطوط ( المناشي/ 6 أكتوبر- السادات/ كفرداوود- الروبيكي/ العاشر/ بلبيس- مرسى مطروح/ جرجوب)، وتطوير واستعادة ورفع كفاءة بعض الخطوط مثل خط الفردان/ بئر العبد.



- أما بخصوص القضبان الموجودة بأرض شركة النحاس، فهي ناتج القضبان التي كانت تشغل مسار خط السكة الحديد داخل هذه الأرض، والتي تم تخصيصها لتكون الورشة الرئيسية لمشروع مترو الإسكندرية، وسيتم نقل هذه القضبان أيضًا إلى أحواش التخزين التابعة للهيئة.

- تؤكد وزارة النقل أن كافة أعمال رفع السكة والمهمات مؤمّنة تمامًا ومراقبة بالكاميرات لمنع سرقة أو تسرب أي مهمات منها.

وأكدت وزارة النقل، في بيانها، ضرورة عدم تناول أي بيانات مغلوطة ومضللة عن مرفق السكك الحديدية ومرافق النقل بشكل عام حتى لا يتعرض ناشرها للمساءلة القانونية.