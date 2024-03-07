ميناء دمياط يستقبل 9 سفن بضائع خلال الـ24 ساعة الماضية

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35288 طنًا تشمل: 5350 طن يوريا و368 طن بطاطس معبأة و1854 طن رمل و12744 طن كلينكر و14972 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53350 طنًا تشمل: 10764 طن قمح و9454 طن خردة و2687 طن أبلاكاش و14136 طن حديد و2300 طن حمص و1000 طن زيت طعام و6000 طن ذرة و1009 خشب زان و6000 طن كسب صويا.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 494 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 368 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2304 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 57253 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 83956 طنًا.

كما غادر عدد 5 قطارات بحمولة إجمالية 6276 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبوراضي وإمبابة، وعدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم قادمة من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5344 شاحنة.