"النقل" تنشر فيديو لنقل البضائع والشاحنات عبر الخط العربي

نشرت وزارة النقل، مقطع فيديو خاص بنقل البضائع والشاحنات عبر الخط العربي للنقل البري والبحري، في إطار توسعة الشركات التابعة إلى وزارة النقل، ومنها الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، والتي سبق وطالبها الوزير بضرورة التوسع في فتح مجالات عمل خارج مصر خاصة في أفريقيا والدول العربية.

جدير بالذكر أن وزير النقل الفريق كامل الوزير، ترأس اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، لعرض المركز المالي وقوائم الدخل عن العام المالي 2023-2024، حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركة القابضة والشركات التابعة خلال العام المالي 2022-2023 نحو 10.7 ميار جنيه وبلغت اجمالي إيرادات الشركة القابضة فقط نحو 331.176 مليون نسمة بنسبة زيادة قدرها 72.8 تقريبا عن العام المالي السابق( 2021-2022).

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الشركة أنشطة وإنجازات الشركة وأهم المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، حيث تم استعراض أنه لأول مرة لم تشهد ميزانيات الشركة القابضة وشركاتها التابعة خسائر مرحلة، بل حققت تلك الشركات أرباحا، كما تم شراء مصنع لإنتاج الفلنكات الخرسانية للقطار السريع طراز (RFI 260) ومصنع للفلنكات الخرسانية طراز (B70)، بالإضافة إلى شراء معدات جديدة لسرعة الإنجاز.

شدد الوزير خلال اجتماعه على ضرورة تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات القياسية والالتزام بالجداول الزمنية المخططة للمشروعات التي تندرج بخطة الشركة والشركات التابعة لها، وضرورة التوسع في دخول أنشطة أخرى مساعدة مثل ما تم في إنشاء مصانع الفلنكات والدخول في تنفيذ مشروعات بقطاعات أخرى إلى جانب مشروعات قطاع الطرق والكباري، وكذلك المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاعات أخرى بالدولة والتوسع في فتح مجالات عمل للشركة خارج مصر خاصة في افريقيا والدول العربية، بالإضافة إلى ضرورة التأهيل والتدريب المستمر للمهندسين والفنيين والصيانة الدائمة والمستمرة للمعدات والأجهزة الحالية بالشركة القابضة والشركات التابعة لها لضمان جاهزيتها دومًا وكذلك التدعيم المستمر للشركات بأحدث المعدات والأجهزة مع ضرورة قيام رئيس الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري بعقد الاجتماعات بصفة مستمرة مع الشركات التابعة ومتابعة خطط تنفيذ المشروعات التي تنفذها الشركات والاهتمام بضرورة التنفيذ في المواعيد المحدده بالعقود دون تأخير وكذلك بحث أي عقبات والعمل على حلها حتى لا تتأثر خطط التنفيذ.

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