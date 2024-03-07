الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

بعد إزالة قضبان "قطار أبوقير".. متابعة أعمال تنفيذ مترو الإسكندرية

المترو
المترو

كشف مصدر مسئول بوزارة النقل، أن الهيئة القومية للأنفاق بدأت في العمل بتنفيذ مشروع مترو الإسكندرية ليكون بديلا عن عن قطار أبو قير المتهالك، مشيرا إلى أنه يتم متابعة أعمال تنفيذ المرحلة الأولى (محطة مصر-أبوقير) بعد إزالة القضبان للقطار القديم في القطاع من محطة مصر لمحطة سيدي جابر، وتنفيذ أعمال الجسات لتحديد نوع طبقات التربة وإجراء اختبار.

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وأضاف المصدر ل"الدستور"، أن مترو الإسكندرية سيصل عدد ركابه إلى 60 ألف راكب في الساعة، وفقا للدراسة، كما أنه سيقلل زمن الرحلة من 60 إلى 35 دقيقة، مشير إلى أنه سيمتد طوله إلى 21.7 يبدأ من محطة سكه حديد أبو قير، وتنتهي عند محطة مصر-الإسكندرية  بعدد 20 محطة.

وفي سياق متصل، قالت الهيئة القومية للأنفاق، إن الإسكندرية من أكبر المدن بعد القاهرة الكبرى، وتعد من أهم المراكز التجارية والصناعية والسياحية ذات الكثافة السكانية العالية، وقد أدى النمو السكاني السريع إلى ضرورة التوسع العمراني ووجود ضرورة ملحة لتحسين خدمات النقل والتي تتحمل كثافة أعلى بكثير من طاقتها التصميمية للمساهمة في حل مشكلات النقل مثل (تكدس وسائل النقل السطحي - الازدحام الشديد - إجهاد المواطنين - إهدار الوقت والمال - التلوث والضوضاء وتأثيره على البيئة)، ومنها تطوير خط قطار (أبو قير - محطة مصر)، والذي لم يتم تطويره منذ عقود.

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أضافت الهيئة أن الدراسة التى تمت أكدت بأن تطوير وسائل النقل العام بالإسكندرية هو الحل الوحيد للمشكلات المرورية، نظرًا لأن مدينة الإسكندرية لا تملك إلا طريقين طوليين فقط لربط شرق المدينة بمركزها (طريق الكورنيش وطريق الحرية)، وطريق حضري واحد يربط مركز المدينة بغــربها (شارع المكــــس وامتداده)، وأوصت الدراسة بتنفيذ (4) مشروعات نقل ذات أولوية قصوى طبقًا لخطة استراتيجية النقل الحضري حتى عام 2032 وهي كالتالي: مشروع تطوير وكهربة ورفع كفاءة خط سكك حديد أبو قير / الإسكندرية لنقل حجم ركاب يقدر بـ 1 ألف راكب/ساعة/اتجاه، وكذا مشروع خطوط الأتوبيسات السريعة بطريق الكورنيش لنقل حجم ركاب يقدر بـ 5000 راكب/ساعة/اتجاه وجاري تنفيذه عن طريق المحافظة وتأهيل خط ترام الرمل من محطة فيكتوريا وحتي ميدان المنشية لنقل حجم ركاب يقدر بـ 13800 راكب/ساعة/اتجاه.

المشروع الرابع هو مشروع خطوط الأتوبيسات السريعة BRT أو قطار كهربائي منخفض الكثافة (LRT)، بمحور المحمودية لنقل حجم ركاب يقدر بـ10000 راكب/ساعة/اتجاه.

بوزارة النقل ان الهيئة القومية للانفاق وزير النقل وزارة النقل مترو الأنفاق مترو الاسكندرية

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