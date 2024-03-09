السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

6 نصائح للتمتع بصحة سليمة خلال شهر رمضان

ارشيفية
ارشيفية

في شهر رمضان، يقوم المسلمون حول العالم بالصيام من الفجر حتى غروب الشمس، وهذا يتطلب تعديلات في نمط الحياة والتغذية لضمان الحفاظ على الصحة والعافية خلال هذا الشهر الكريم. إذا كنت تفكر في كيفية الحفاظ على صحتك وسلامتك الغذائية خلال شهر رمضان، فإليك بعض النصائح القيمة التي يمكن أن تساعدك على الاستمتاع بفوائد هذا الشهر بشكل صحي ومستدام. 

وتستعرض "الدستور" خلال السطور التالية، بعض النصائح الغذائية المهمة لمساعدتك في الحفاظ على توازن صحي خلال فترة الصيام، بما في ذلك توقيت وجبات السحور والإفطار، واختيار الأطعمة الصحية، وضمان استهلاك السوائل الكافي.

إليك بعض النصائح الغذائية للبقاء بصحة جيدة خلال شهر رمضان

- تناول وجبة سحور متوازنة

حاول تناول وجبة سحور تحتوي على مصادر متعددة للطاقة مثل الحبوب الكاملة، والبروتينات (مثل اللحوم الخالية من الدهون، والبقوليات، والألبان)، والفواكه والخضروات.

- شرب السوائل بكميات كافية

 تأكد من شرب الكثير من الماء بين الإفطار والسحور، وتجنب الشرب الكبير للمشروبات الغازية والمحلاة.

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- تجنب الأطعمة المقلية والدهنية

 حاول تجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات العالية، وتفضل الأطعمة المشوية، والمطبوخة بطرق صحية

- تقسيم الوجبات الرئيسية

عند الإفطار، حاول تقسيم وجباتك الرئيسية إلى أجزاء صغيرة، وتناولها على مراحل لتجنب الشعور بالانتفاخ والهضم الثقيل

- التحلي بالاعتدال

 حاول تناول تشكيلة متنوعة من الأطعمة بما في ذلك الحبوب الكاملة، والفواكه، والخضروات، والبروتينات الصحية.

ممارسة النشاط البدني

يجب عليك أن تمارس أي رياضة خلال شهر رمضان مثل المشي أو التمدد حيث  تساعد في الحفاظ على نشاط التمثيل الغذائي والمساعدة في عملية الهضم.

من الهام أيضًا استشارة الطبيب أو الدايتيشن قبل بدء أي نظام غذائي جديد، خاصةً خلال شهر رمضان.

شهر رمضان النصائح الغذائية توازن صحي الصيام شرب السوائل وجبة سحور متوازنة

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