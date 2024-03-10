الليلة.. "الأوقاف" تطلق برنامجها لشهر رمضان حال ثبوت رؤية الهلال

تطلق وزارة الأوقاف، مساء اليوم الأحد، عقب رؤية هلال شهر رمضان 1445 هجريًا، برنامجها للشهر الكريم، حيث من المقرر أن تقيم أول ليلة تراويح بالمساجد حال ثبوت رؤية الهلال.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه سيؤم المصلين كبار القراء في المساجد الكبرى، وستبدأ اليوم في مسجد الحسين بحضور الدكتور أحمد نعينع.

وشدد وزير الأوقاف على الأئمة بمراعاة فروق التوقيت في الصلاة حسب التوقيت المحلي لكل محافظة خاصة في أذان المغرب والفجر، ومن المقرر أن ينطلق ملتقى الفكر يوميا عقب صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين على النيل الثقافية وإذاعة القرآن الكريم بدءا من الأربعاء المقبل.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير تكليف الأئمة المشرفين على الاعتكاف بعقد مقرأة يومية بعد صلاة التراويح لقراءة ثلاثة أجزاء كل ليلة، بحيث يتم ختم القرآن الكريم للمعتكفين في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

كما أعلن أن قناة الحياة وقناة الناس تنقلان صلاة التراويح يوميا من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بصوت كبار القراء ومشاركة نخبة من العلماء والمبتهلين.