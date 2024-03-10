الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

طقس أول أيام رمضان 2024.. الإثنين دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء بارد ليلًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الإثنين طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.
أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.. فيما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر؛ فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
 

الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارًا بارد ليلًا والصغرى بالقاهرة 15

 

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"الأرصاد": طقس الأحد دافئ نهارًا بارد ليلًا على أغلب الأنحاء


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
 
العظمى الصغرى:


القاهرة 24 14
العاصمة الإدارية 25 13
6 أكتوبر 25 13
بنهــــا 24 14 
دمنهور 24 14
وادى النطرون 23 13
كفر الشيخ 23 13
المنصورة 24 14 
الزقازيق 23 13 
شبين الكوم 23 13
طنطا 23 12
دمياط 21 14 
بورسعيد 20 15
الإسماعيلية 25 13
السويس 24 13
العريش 21 10
رفح 21 09
رأس سدر 25 12
نخل 23 08 
كاترين 21 06
الطور 25 14
طابا 24 13
شرم الشيخ 27 17
الإسكندرية 22 12
العلمين الجديدة 22 12
مطروح 20 13
السلوم 21 13
سيوة 23 12
رأس غارب 26 16
الغردقة 26 16
سفاجا 27 17
مرسى علم 27 17
شلاتين 26 19
حلايب 28 20
أبو رماد 29 18 
رأس حدربة 29 18
الفيوم 26 11
بني سويف 26 11
المنيا 27 10
أسيوط 28 12
سوهاج 31 13
قنا 32 14 
الأقصر 32 15
أسوان 33 16
الوادى الجديد 32 14
أبوسمبل 32 15
 

الأرصاد غدا طقس دافئ هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية الشبورة

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