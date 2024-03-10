الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

حالة الطقس أول أيام رمضان

الطقس في مصر
الطقس في مصر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الإثنين أول أيام شهر رمضان المبارك وفقًا للحسابات الفلكية، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أنه اعتبارًا من غدٍ الإثنين، أول أيام شهر رمضان المبارك، سوف يكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس حار نهار مائل للبرودة ليلًا.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تبقى الشبورة الظاهرة الجوية المؤثرة على البلاد خلال هذا الأسبوع، حيث تشهد هذه الفترة شبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، لتؤثر بذلك على أغلب محافظات الجمهورية، ما يقرب من 20 محافظة تتأثر بالشبورة.

الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارًا بارد ليلًا والصغرى بالقاهرة 15

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"الأرصاد": طقس الأحد دافئ نهارًا بارد ليلًا على أغلب الأنحاء

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، يشهد اليوم الأحد، طقسًا دافئًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلًا للدفء على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حارًا على جنوب الصعيد، باردًا ليلًا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر على كل الأنحاء. 

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع اليوم أيضًا نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من جنوب الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر، مع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 16.

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"الأرصاد": طقس الأحد دافئ نهارًا بارد ليلًا على أغلب الأنحاء

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