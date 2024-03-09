السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الأرصاد": طقس الأحد دافئ نهارًا بارد ليلًا على أغلب الأنحاء

الطقس
الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي، بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى

القاهرة 23 15

العاصمة الإدارية 23 14

6 أكتوبر 23 14

بنهــــا 23 15 

دمنهور 22 14

وادي النطرون 23 14

كفرالشيخ 22 14

المنصورة 22 13 

الزقازيق 23 13 

شبين الكوم 23 13

طنطا 23 12

دمياط 20 14 

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 23 13

السويس 23 12

العريش 20 10

رفح 20 9

رأس سدر 25 13

نخل 21 6 

كاترين 20 4

الطور 25 14

طابا 23 14

شرم الشيخ 27 17

الإسكندرية 20 12

العلمين الجديدة 20 11

مطروح 19 10

السلوم 19 9

سيوة 23 9

رأس غارب 28 17

الغردقة 27 16

سفاجا 27 17

مرسى علم 27 16

شلاتين 29 18

حلايب 29 19

أبورماد 30 18 

رأس حدربة 30 18

الفيوم 26 11

بني سويف 26 11

المنيا 27 10

أسيوط 29 11

سوهاج 31 13

قنا 32 15 

الأقصر 34 16

أسوان 36 16

الوادي الجديد 33 12

أبوسمبل 38 17

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي: 

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 36 23

المدينة المنورة 33 21 

الرياض 31 19

المنامة 25 19

أبوظبى 27 19

الدوحة 27 19

الكويت 29 18

دمشق 18 5

بيروت 18 13

عمان 16 5

القدس 17 5

غزة 19 11

بغداد 25 11

مسقط 26 22

صنعاء 27 11

الخرطوم 42 25

طرابلس 31 16

تونس 19 11

الجزائر 16 10

الرباط 19 9

نواكشوط 32 17

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم: 

العظمى الصغرى

أنقرة 11 2-

إسطنبول 13 6

إسلام آباد 24 13

نيودلهي 28 16 

جاكرتا 29 25

بكين 13 0

كوالالمبور 34 24

طوكيو 13 1 

أثينا 17 10

روما 16 8

باريس 12 4

مدريد 12 5

برلين 14 8

لندن 10 5

مونتريال 3 2-

موسكو 2- 11-

نيويورك 11 1

واشنطن 10 1

أديس أبابا 24 13

خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس دافىء القاهرة الكبرى السواحل الشمالية جنوب سيناء شمال الصعيد

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