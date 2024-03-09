السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بعثة الأهلى تصل إلى مطار القاهرة بعد التتويج بكأس مصر.. صور

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

استقبل مطار القاهرة الدولي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قادمة من الرياض على متن طائرة خاصة سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران، لنقل الفريق بعد تتويجه أمس ببطولة كأس مصر.

وأنهت سلطات المطار إجراءات وصول بعثة الأهلي من خلال صالة 4 بالمطار المخصصة للطيران الخاص، وسط تسهيلات خاصة قدمتها فرق شركة ميناء القاهرة الجوي وفرق الشركة الوطنية مصر للطيران.

بعثة الأهلى تصل إلى مطار القاهرة بعد التتويج بكأس مصر.. صور

بعثة الأهلى تصل إلى مطار القاهرة بعد التتويج بكأس مصر

بعثة الأهلي تصل إلى مطار القاهرة بعد التتويج بكأس مصر.. صور

 

بعثة الأهلي تصل إلى مطار القاهرة بعد التتويج بكأس مصر.. صور

 

 

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الخطيب يهنئ لاعبى الأهلى وجهازهم الفنى بالكأس.. ويشيد بالدور الكبير للجماهير

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شيكابالا يثير الجدل بتوجيه إشارة لجماهير الأهلى عقب خسارة الكأس (فيديو)

 

وتوج نادي الأهلي ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بهدفين للا شيء، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في نهائي كأس مصر موسم 2022 - 2023.

من جهته، حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، على تهنئة لاعبي الأهلي وجهازهم الفني والإداري والطبي، بمناسبة الفوز ببطولة كأس مصر للمرة الـ39، حيث أشاد بالروح العالية للاعبين والإصرار على حسم البطولة لمصلحة الأهلي.

أكد أن هذا الفوز يلقي بالمسئولية على كل عناصر المنظومة، ويدفع الجميع لتحقيق المزيد من الانتصارات على كل المستويات. 

كما وجه التحية والشكر إلى جماهير الأهلي الوفية التي تساند النادي وفرقه الرياضية في كل المواقف، لا سيما التي تواجدت في ملعب المباراة مساء أمس وكان لها دور كبير في تحفيز اللاعبين، ودعمهم ومنحهم الثقة حتى نهاية اللقاء.

وجدد الكابتن محمود الخطيب الشكر للأشقاء بالمملكة العربية السعودية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي لاقته بعثة الأهلي، مثلما جرى في السابق أثناء المشاركة في مونديال الأندية، ولاقى فيها فريق الأهلي كل الدعم والمساندة من الأشقاء في السعودية.

بعثة الاهلى التتويج بكأس مصر بعثة الأهلي تصل إلى مطار القاهرة صالة 4 بالمطار ميناء القاهرة الجوي

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الخطيب يهنئ لاعبى الأهلى وجهازهم الفنى بالكأس.. ويشيد بالدور الكبير للجماهير

شيكابالا يثير الجدل بتوجيه إشارة لجماهير الأهلى عقب خسارة الكأس (فيديو)

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