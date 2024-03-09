السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الخطيب يهنئ لاعبى الأهلى وجهازهم الفنى بالكأس ويشيد بالدور الكبير للجماهير

محمود الخطيب
محمود الخطيب

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبي الأهلي وجهازهم الفني والإداري والطبي، بمناسبة الفوز ببطولة كأس مصر للمرة الـ39.

 

وأشاد بالروح العالية للاعبين، والإصرار على حسم البطولة لمصلحة الأهلي.

 

وأكد على أن هذا الفوز يلقي بالمسئولية على كل عناصر المنظومة، ويدفع الجميع لتحقيق المزيد من الانتصارات على كافة المستويات. 

 

كما وجه التحية والشكر إلى جماهير الأهلي الوفية، التي تساند النادي وفرقه الرياضية في كل المواقف، لا سيما التي تواجدت في ملعب المباراة مساء أمس وكان لها دور كبير في تحفيز اللاعبين، ودعمهم ومنحهم الثقة حتى نهاية اللقاء.

 

وجدد الكابتن محمود الخطيب الشكر للأشقاء بالمملكة العربية السعودية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي لاقته بعثة الأهلي، مثلما جرى في السابق أثناء المشاركة في مونديال الأندية، ولاقى فيها فريق الأهلي كل الدعم والمساندة من الأشقاء في السعودية.

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