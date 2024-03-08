الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

إمام عاشور رجل مباراة الأهلى والزمالك.. ويحصد جائزة 50 ألف دولار

إمام عاشور
إمام عاشور

حصد إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جائزة رجل مباراة فريقه أمام الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، في نهائي كأس مصر.

وفاز الأهلي على الزمالك بهدفي إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة في الدقيقتين 85 و95.

ومن المقرر أن يحصل عاشور على جائزة مالية قيمتها 50 ألف دولار والمرصودة من قبل موسم الرياض لأفضل لاعب في مباراة نهائي الكأس.

على صعيد آخر عبر إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الأهلي بلقب كأس مصر، بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، في نهائي البطولة الذي أقيم مساء اليوم على ملعب الأول بارك بالسعودية، والتتويج بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وأضاف عاشور: “الأهلي لعب نهائي كأس مصر لآخر دقيقة، كما هو معتاد عن الفريق، ونجح في تحقيق هدفه من خلال الفوز على الزمالك والتتويج باللقب وإسعاد جماهيره”.

وأشار لاعب الأهلي إلى أنه كان يعاني من حالة إعياء منذ ثلاثة أيام، وكانت هناك شكوك حول مشاركته في مباراة اليوم.

الاهلى إمام عاشور لاعب الأهلي الزمالك نهائى كاس مصر مباراة الأهلى والزمالك

مواد متعلقة

أول تعليق من إمام عاشور بعد تتويج الأهلي بكأس مصر

قمة نهائى كأس مصر.. إقبال كبير من مشجعى الأهلى والزمالك على المقاهى (صور)

الأكثر قراءة

الضربة القاضية.. قرارات «المركزى» تكتب شهادة وفاة «السوق السوداء للدولار»

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يحذر من سماسرة الوظائف

عاجل.. تحرك حاسم.. توقعات بتهاوى الأسعار بعد الإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج من الموانئ

قرار جديد من وزير البترول بخصوص مواعيد شهر رمضان

الزراعة: انخفاض أسعار الدواجن والبيض خلال شهر رمضان بنسبة 30%

نصب مقنع.. "الدستور" تحقق في شرعية فرض رسوم ضرب بطاقة التموين (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن في أسرار حلول الأزمة الاقتصادية في مصر؟

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفى من منصور إلى عاصى الرحبانى

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

سارة شريف

هامش المناورة

محمد جلال فراج

آلام المعلم حنفى وبنته حميدة 2-2

صفاء النجار

فيلم DUNE.. أينما توجد الطاقة يتفجر الصراع

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديوي إسماعيل (1)

أميرة عبد الكريم

قيم أم حقوق ضائعة فى الشارع اللى وراه؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات الدقيقة 90.. ترتيبات تهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين فى رمضان

أمريكا ودول عربية وأوروبية تعمل على فتح ممر بحرى لإيصال المساعدات إلى غزة

بريطانيا تنضم للولايات المتحدة فى ممر المساعدات البحرية لغزة