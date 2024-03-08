إمام عاشور رجل مباراة الأهلى والزمالك.. ويحصد جائزة 50 ألف دولار

حصد إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جائزة رجل مباراة فريقه أمام الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، في نهائي كأس مصر.

وفاز الأهلي على الزمالك بهدفي إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة في الدقيقتين 85 و95.

ومن المقرر أن يحصل عاشور على جائزة مالية قيمتها 50 ألف دولار والمرصودة من قبل موسم الرياض لأفضل لاعب في مباراة نهائي الكأس.

على صعيد آخر عبر إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الأهلي بلقب كأس مصر، بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، في نهائي البطولة الذي أقيم مساء اليوم على ملعب الأول بارك بالسعودية، والتتويج بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وأضاف عاشور: “الأهلي لعب نهائي كأس مصر لآخر دقيقة، كما هو معتاد عن الفريق، ونجح في تحقيق هدفه من خلال الفوز على الزمالك والتتويج باللقب وإسعاد جماهيره”.

وأشار لاعب الأهلي إلى أنه كان يعاني من حالة إعياء منذ ثلاثة أيام، وكانت هناك شكوك حول مشاركته في مباراة اليوم.