قمة نهائى كأس مصر.. إقبال كبير من مشجعى الأهلى والزمالك على المقاهى (صور)

تجمع الشباب علي المقاهي بأنحاء الجمهورية لحضور لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، والتي تقام بالمملكة العربية السعودية.

وتباينت الآراء بين جماهير الناديين حول توقعاتهم لنتيجة المباراة، وأكد البعض عن أن النتيجة سوف تكون مشرفة بصورة كبيرة لصالح مصر وأن المصلحة واحدة سواء بنجاح النادي الأهلي أو الزمالك.

تحمل مباراة اليوم الرقم 22 في تاريخ المواجهات بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، وشهدت المباريات الماضية تكافؤًا كبيرًا بين الفريقين، وفاز كل منهما تسع مرات وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل، وسجل كل فريق 35 هدفًا، وفيما يلي نتائج المباريات النهائية التي جمعت الفريقين.

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