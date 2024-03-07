مدير التدريب بالمجلس الدولي للمطارات تشيد بمركز تدريب شركة ميناء القاهرة الجوي

أشادت مدير التدريب بالمجلس الدولي للمطارات بإقليم إفريقيا "أدجا بانيل"بالإمكانيات الكبيرة مركز تدريب شركة ميناء القاهرة الجوي.



وذكرت الشركة القابضة للمطارات - في بيان اليوم الخميس- أن ذلك جاء خلال زيارة مدير التدريب بالمجلس الدولي للمطارات بإقليم إفريقيا للمركز تلبية لدعوة الشركة لها لزيارة المركز على هامش مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات إقليم إفريقيا والذي عقد في القاهرة.



وأعربت "أدجا بانيل" عن رغبتها في التعاون مع المركز في مجال التدريب في إفريقيا، وناقشت سبل تعزيز التعاون بين شركة ميناء القاهرة الجوي والمجلس الدولي للمطارات في المجالات التدريبة المختلفة في إفريقيا.

تشريعات الطيران العالمية

يشار الي ان المجلس الدولي للمطارات إقليم أفريقيا جدد عضوية الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ممثلة في شركة ميناء القاهرة الجوي والشركة المصرية للمطارات في المجلس الدولي للمطارات لعام 2024.

و تضم عضوية المجلس العالمي للمطارات 712 عضوًا، يعملون في 1925 مطارًا في 171 دولة وتوفر عضوية المجلس الدولي للمطارات العديد من المميزات للأعضاء مثل التمتع بأسعار مخفضة للعديد من الخدمات والمساعدة في تشكيل سياسات وتشريعات الطيران العالمية وتوفير العديد من البرامج وفرص التدريب كما يتعرف اعضاء المجلس الدولي للمطارات علي أحدث اتجاهات الصناعة وتوقعاتها من خلال البيانات والإحصاءات والمنشورات المخصصة للأعضاء فقط.

علمًا بأن عضوية ACI مفتوحة للمطارات والشركات ذات الصلة بالطيران حول العالم حيث يمثل مجلس المطارات الدولي ACI المصالح الجماعية للمطارات في جميع أنحاء العالم لتعزيز التميز في صناعة الطيران. من خلال التعاون مع الحكومات وأعضاء المجلس الدولي للمطارات ACI الإقليميين والخبراء والمنظمات الدولية مثل منظمة الطيران المدني الدولي ICAO لتطوير السياسات والبرامج وتقديم أفضل الممارسات التي تعمل على تطوير معايير المطارات عالميًا.