الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مدير التدريب بالمجلس الدولي للمطارات تشيد بمركز تدريب شركة ميناء القاهرة الجوي

خلال الزيارة
خلال الزيارة

 

 أشادت مدير التدريب بالمجلس الدولي للمطارات بإقليم إفريقيا "أدجا بانيل"بالإمكانيات الكبيرة مركز تدريب شركة ميناء القاهرة الجوي.


وذكرت الشركة القابضة للمطارات - في بيان اليوم الخميس- أن ذلك جاء خلال زيارة مدير التدريب بالمجلس الدولي للمطارات بإقليم إفريقيا للمركز تلبية لدعوة الشركة لها لزيارة المركز على هامش مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات إقليم إفريقيا والذي عقد في القاهرة.


وأعربت "أدجا بانيل" عن رغبتها في التعاون مع المركز في مجال التدريب في إفريقيا، وناقشت سبل تعزيز التعاون بين شركة ميناء القاهرة الجوي والمجلس الدولي للمطارات في المجالات التدريبة المختلفة في إفريقيا.

وزير الطيران المدني يبحث أوجه التعاون مع وفد المجلس الدولي للمطارات

 

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وزيرة الثقافة تشهد انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات الإفريقية ACI فى دورته الـ 71

تشريعات الطيران العالمية

يشار الي ان  المجلس الدولي للمطارات إقليم أفريقيا  جدد عضوية الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ممثلة في شركة ميناء القاهرة الجوي والشركة المصرية للمطارات في المجلس الدولي للمطارات لعام 2024.
و تضم عضوية المجلس العالمي للمطارات 712 عضوًا، يعملون في 1925 مطارًا في 171 دولة وتوفر عضوية المجلس الدولي للمطارات العديد من المميزات للأعضاء مثل التمتع بأسعار مخفضة للعديد من الخدمات والمساعدة في تشكيل سياسات وتشريعات الطيران العالمية  وتوفير العديد من البرامج وفرص التدريب كما يتعرف اعضاء المجلس الدولي للمطارات علي أحدث اتجاهات الصناعة وتوقعاتها من خلال البيانات والإحصاءات والمنشورات المخصصة للأعضاء فقط.
علمًا بأن عضوية ACI مفتوحة للمطارات والشركات ذات الصلة بالطيران حول العالم حيث يمثل مجلس المطارات الدولي ACI المصالح الجماعية للمطارات في جميع أنحاء العالم لتعزيز التميز في صناعة الطيران. من خلال التعاون مع الحكومات وأعضاء المجلس الدولي للمطارات  ACI الإقليميين والخبراء والمنظمات الدولية مثل منظمة الطيران المدني الدولي  ICAO لتطوير السياسات والبرامج وتقديم أفضل الممارسات التي تعمل على تطوير معايير المطارات عالميًا.

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