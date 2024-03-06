الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

غنيم: القطاع السياحى يشارك بقوة فى برلين وإقبال جيد على الجناح المصرى 

جانب من المشاركين
جانب من المشاركين

قال علي غنيم عضو عمومية الاتحاد العام للغرف السياحية، إن الإقبال علي الجناح المصري في ثاني أيام المشاركة ببورصة برلين الدولية، جيد للغاية، خاصة أن السائح ألأماني يعتبر مصر وجهه مفضلة له.

وأشار "غنيم" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن القطاع الخاص ممثل في قطاع الفنادق والشركات السياحية يسهم بشكل قوي في البورصة، وذلك استعدادًا للموسم الصيفي.

وأكد أن وزارة السياحة والآثار تعمل علي الترويج للمدن السياحية بشكل غير مباشر خلال فاعليات المعرض من خلال وفد رسمي برئاسة أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار.

ويُنظم الوفد عددًا من اللقاءات الإعلامية مع منظمي الرحلات من الأجانب لمعرفة الأولويات الحالية لجذب الأسواق وزيادة الحركة السياحية.

 

خطة وزارة السياحة لتنشيط ودعم "الاستشفائية" في مصر

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بحضور 100 وسيلة إعلامية.. وزير السياحة يستعرض المقومات السياحية المصرية فى بورصة برلين

الجناح المصري  

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تشارك   البورصة، بجناح هذا العام مساحته 1178 م2، يضم 96 عارضًا يمثلون 51 منشأة فندقية، و41 شركة سياحية، و4 شركات طيران.

افتتح الوزير الجناح المصري  كل من السفير خالد جلال سفير مصر في برلين،  عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي،  يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والمهندس أحمد يوسف، مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة،  محمد فرج، المُلحق السياحي بالمكتب السياحي ببرلين بألمانيا والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.

ورحب  الوزير به، مؤكدًا أهمية السوق الألمانية بالنسبة لمصر، حيث يعتبر من الأسواق السياحية المصدرة للحركة السياحية الوافدة لمصر، ولا سيما في ظل مكانة المقصد السياحي المصري بالنسبة للسائحين الألمان.

وحرص "عيسى" على تقديم الدعوة عمدة برلين لزيارة مصر في أقرب فرصة للاستمتاع بتجربة سياحية متميزة بها وخاصة لما تتمتع به من منتجات ومقومات سياحية وأثرية متنوعة لا مثيل لها حول العالم.

وزارة السياحة والآثار وزير السياحة والآثار القطاع السياحي برلين شركات طيران

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