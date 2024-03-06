الدولى للمطارات يجدد عضوية ميناء القاهرة الجوى والمصرية للمطارات

بعد الإشادة الدولية بتنظيم مصر مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات ACI Cairo 2024



جدد المجلس الدولي للمطارات- إقليم إفريقيا عضوية الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ممثلة في شركة ميناء القاهرة الجوي والشركة المصرية للمطارات في المجلس الدولي للمطارات لعام 2024.

وتضم عضوية المجلس العالمي للمطارات 712 عضوًا، يعملون في 1925 مطارًا في 171 دولة، وتوفر عضوية المجلس الدولي للمطارات العديد من المميزات للأعضاء مثل التمتع بأسعار مخفضة للعديد من الخدمات والمساعدة في تشكيل سياسات وتشريعات الطيران العالمية، وتوفير العديد من البرامج وفرص التدريب، كما يتعرف أعضاء المجلس الدولي للمطارات على أحدث اتجاهات الصناعة وتوقعاتها من خلال البيانات والإحصاءات والمنشورات المخصصة للأعضاء فقط.



علمًا بأن عضوية ACI مفتوحة للمطارات والشركات ذات الصلة بالطيران حول العالم، حيث يمثل مجلس المطارات الدولي ACI المصالح الجماعية للمطارات في جميع أنحاء العالم لتعزيز التميز في صناعة الطيران، من خلال التعاون مع الحكومات وأعضاء المجلس الدولي للمطارات ACI الإقليميين والخبراء والمنظمات الدولية مثل منظمة الطيران المدني الدولي ICAO لتطوير السياسات والبرامج، وتقديم أفضل الممارسات التي تعمل على تطوير معايير المطارات عالميًا.

تمكين عمليات المطارات المستدامة

يشار إلى أنه في ختام اجتماعات ومؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات- إقليم إفريقيا ناقشت ورش العمل المقامة على هامش اجتماعات ومؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات لمدة يومين دور التكنولوجيا في تمكين عمليات المطارات المستدامة، والمطارات الذكية بشكل مستدام.

حيث تمت مناقشة كيف يمكن للمطارات الذكية أن توفر العديد من الفوائد التي لا يمكن أن توفرها أنظمة إدارة المطارات التقليدية مثل تحسين الكفاءة، وزيادة السلامة والأمن، وتقليل انبعاثات الكربون، وزيادة الإيرادات، وذلك بفضل التقنيات المتقدمة التي تعتمد على البرامج القائمة على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تحليلات البيانات في الوقت الفعلي والتحسين الكلي لعمليات تشغيل المطارات، ومراعاة الأمن والسلامة من خلال توفير أنظمة التعرف على الوجه، والتعريف الرقمي، والمراقبة الذكية لتحقيق أعلى إجراءات الأمان للركاب وموظفي المطارات على حد سواء.

وكذلك خلق مطارات مستدامة من خلال خفض انبعاثات الكربون من خلال استخدام تقنيات موفرة للطاقة في شكل إضاءة ذكية وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ومصادر الطاقة المتجددة، بما يسمح باستهلاك أقل للطاقة. مما يعود بالنفع على البيئة، وأيضًا يؤدي إلى خفض تكاليف التشغيل وزيادة الإيرادات.

