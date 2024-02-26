وزيرة الثقافة تشهد انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات الإفريقية ACI فى دورته الـ 71

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات الإفريقية ACI فى دورته الـ ٧١، تحت عنوان "المطارات: قاطرة النمو الاجتماعي والاقتصادي والمستدام"، والذي تستضيفه مصر ممثلة فى الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، وافتتحه الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، بحضور السيد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حيث ينعقد بمدينة القاهرة خلال الفترة من ٢٤ فبراير حتى الأول من مارس القادم، وذلك بمشاركة ٤٠٠ عضو من ممثلي المطارات والمنظمات الدولية من ٥٢ دولة إفريقية.

وأكدت وزيرة الثقافة، أن استضافة مصر لمثل هذه الملتقيات الدولية، يؤكد الدور الجوهري الذي تقوم به الدولة المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي، لفتح آفاق التعاون مع الشركاء المعنيين لتحقيق التنمية بمختلف القطاعات، كما ثمنت وزيرة الثقافة، جهود وزارة الطيران المدني إزاء تنظيم المؤتمر.

وكان الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، قد أشار إلى أن استضافة مصر للمؤتمر فى دورته الحالية، تؤكد على ثقة منظمات الطيران الإفريقية لدورها فى دعم أوجه التعاون الإقليمى والقاري فى مجال النقل الجوي، ويُعد اختيار مدينة القاهرة لانعقاد المؤتمر فرصة واعدة أمام الوفود المشاركة لزيارة المعالم التاريخية والأثرية بها.

وأكد وزير الطيران المدني، أهمية المؤتمر الذي يُعد بمثابة منصة تعاونية عالمية تضم الخبراء وصانعي السياسات والمختصين بمجال الطيران، بهدف تبادل الخبرات والرؤى وتقديم أفضل ممارسات المطارات بالدول الإفريقية، ووضع استراتيجية متكاملة تسهم فى صياغة السياسات والتعرف على أحدث وسائل تكنولوجيا الطيران، لمواكبة التطورات المتسارعة فى مجال صناعة النقل الجوي، هذا إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

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